娛圈單打：火辣九頭身 睇得又砌得

最近接連有日本人氣偶像襲港，繼男神山下智久和美女新木優子後，在話題日劇《今際之國的有栖》中，飾演變性人「水雞光」的九頭身靚女朝比奈彩，亦應邀來港宣傳米線店，惹來大批粉絲熱情追捧。

朝比奈彩雖已旋風式離港，但她仍不忘說好香港故事，在IG大晒香港夜景靚相，留言「香港」再加心心，言簡意賅。她受訪時亦坦言對香港留下很好印象，下次放假要和家人一起再來觀光，果然識做。

跟許多日本當紅女優一樣，成名前的朝比奈彩也拍下不少性感寫真，內衣水着乜都齊。身高171cm和一雙黃金比例大長腿，成為伊人最煞食招牌，成名後亦不吝展露，單是在《今際之國》的比堅尼造型已睇到觀眾流晒口水。

不說不知道，伊人原來是體育健將，自小已是家鄉兵庫縣的田徑好手，劇中許多動作場面，都是親身上陣，甚至兩次挑戰運動節目《極限體能王Sasuke》皆成功破關，絕對是睇得又砌得。

但跟其他當紅女優不同，她很快便結婚，兩年前以27歲之齡下嫁J Soul Brothers成員山下健二郎。伊人深信緣分天注定，既然遇到一個能令自己笑開懷的男人，決定不再猶豫拉埋天窗，無謂浪費時間揀來揀去。事實證明她的決定沒錯，婚後事業更出彩，而兩公婆低調的個性，更是一致贏得公眾好感。

自「水雞光」一角爆紅後，電影作品接踵而來，但都以動作為主，令模特兒出身的朝比奈彩大發嬌嗔，期望大家也可透過Model工作認識她。女人始終愛美，扮靚賺錢，點都好過打餐懵吧。