世界視線：以色列堅拒軍援　烏克蘭叫囂無用

烏克蘭新納粹政權，恃着美國的支持，借着西方價值的大旗，到處招搖，要求各國援助，一旦不得逞，便謾罵連聲，在國際上表演出政治無賴的作風。烏克蘭駐以色列大使責罵以色列不提供所要求的武器，更無恥地向外宣稱，最快捷接通美國白宮的途徑，便是通過基輔，一副走狗嘴臉，極其難看。

以色列雖說是美國同盟，但一直以來以本國利益為先，並不盲目跟從美國，反而美國往往遷就以色列，或許這是猶太人勢力在美國巨大之故。美國要對付俄羅斯，以色列卻一直與俄羅斯保持良好關係。以色列的科技發展，關鍵因素是蘇聯解體時，猶太裔的科研技術人員大批移居，帶動當地的科研發展，他們還一直與在俄羅斯的親朋保持關係。這是國際上少有人留意的以色列與俄羅斯關係。

而在中東的地緣政治中，俄羅斯在敍利亞打擊美國支持的極端主義，控制敍利亞的空域，即使與伊朗有各種合作，卻同時抑制伊朗對以色列的攻擊，例如在最近的衝突中，以色列可以空襲伊朗在敍利亞武裝的基地，便是因俄羅斯容許才可進行。以色列的媒體都解釋以俄關係繫於敍利亞，在於俄羅斯可對伊朗有所抑制。

烏克蘭政權以及總統澤連斯基與以色列的關係，從俄烏開戰後便不佳，主因是以色列即使支持美國，批評俄羅斯侵烏，卻盡量保持中立，不給烏克蘭任何軍援，也禁止以色列的武器（包括美國資助但以色列開發，美國購買的鐵穹防禦系統）輸往烏克蘭。以色列公開的理由，是武器若輸往烏克蘭，很容易被非法轉售，結果會是伊朗等用以色列研發的武器攻擊以色列，且會將之拆解，可能破解以色列有關武器系統防衞的技術。言下之意，是指斥烏克蘭把北約等輸送的武器非法外賣圖利。

烏克蘭駐以色列大使因此大罵以色列政府，且連帶指斥以色列與俄羅斯合作，指俄羅斯在耶路撒冷開設大使館的分支，也批評以色列官員與俄羅斯接觸，劍指以色列與俄羅斯的友好政治關係。然而，因為美國因素，以色列不會由此與烏克蘭鬧翻，反應有所克制，卻堅持不會出售烏克蘭所要求的武器，還是保持與俄羅斯的關係，即使俄國用伊朗無人機轟炸烏軍。

以色列的舉措反映國際政治的複雜性，不是價值主義便可決定一國的政治取捨。

研究所所長 陳文鴻