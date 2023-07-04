依據西方經濟學的教科書，美國外貿逆差、通貨膨脹、外債重，美元應貶值，可美元卻升值。中國外貿順差、外匯儲備龐大、通貨膨脹低，人民幣應該升值，但現時卻是貶值。在國際市場上，似乎是美元強人民幣續貶，這是甚麼經濟學理論？

人民幣匯率不完全放開，政府可干預，但干預可以是為升值，亦可以是為貶值。現時似中國政府沒有積極干預，人民幣匯率跟從香港離岸市場的炒賣，不停下貶。本來，離岸市場規模小，中國控制了人民幣的供應，可以很容易打擊市場上造空的投機，以往也曾成功把人民幣的拋空投機打敗，使匯率回升。可是，人民幣現在的大貶，卻似是政府依從出口商的利益，要人民幣大貶來支持出口。

有說人民幣國際化，多國與華貿易採本幣結算，人民幣通過貿易流出海外數量日增。但如俄羅斯、阿根廷等需求美元，要把持有的人民幣換取美元，形成拋空人民幣的力量。這個數額缺乏統計，但中國外貿總體順差，淨流出的人民幣還是有限，相對於香港上萬億元人民幣的境外流通，這個因素對匯率衝擊不可能太大。當然，匯率市場會有羊群效應，特別是離岸流通的人民幣多屬中小戶持有，市場轉變，它們會急快套匯避險，加重了離岸市場裏拋空的投機。但正因離岸市場規模有限，人民幣供應在中國政府控制之下，政府不動，投機可以瘋狂，政府一干預，拋空必虧。亦有說，美元強勢，所有貨幣無不披靡，人民幣不可能獨自抗拒。不過，人民幣並不完全自由匯兌，美元強勢的衝擊受阻於外匯管制。

若要使人民幣不再貶，離岸市場政府操作是關鍵。對在外流通的人民幣，中國亦可用外匯儲備的美元收購，減少其在外的流量，相等於美國收緊美元供應的作用。把存在美國的美元外匯儲備套現，用於收購境外人民幣，對中國來說，減美元資產是減政治風險，也減未來美元由升轉貶的經濟風險，政治上也屬對美國的反制。對中國外貿有盈餘而又用本幣結算的國家，中國此舉是幫它們減低強美元的衝擊。中國投入的美元外匯儲備不足以動搖國際美元市場，卻可以對美元漲勢有所抑制，對多數國家都有好處。

人民幣走國際化道路，匯率管理的思維、視野、做法也應國際化，不能再囿於中國內部的利益和短期考慮。