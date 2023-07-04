作為全球第一強國、三軍統帥的美國總統，權力之大無出其右，一旦總統健康響起警號，甚至患上失智症，後果絕對不堪設想。很可惜，現今的美國總統拜登，其健康情況的確令人擔憂。拜登亂說話、出現口誤的事例不勝枚舉，早就不是新聞，最近又鬧出笑話，除了將「俄羅斯正在輸掉俄烏戰爭」說成「伊拉克戰爭」，日前接受電視節目直播訪問期間，還沒完結即起身中途離席，樣子看起來非常迷茫，令主持人當場傻眼，事後更遭網民揶揄總統「尿急」、「屎急」。

再加上他早前出席科羅拉多州美國空軍學院畢業禮，頒授文憑後原欲返回座位，豈料突然失平衡向前仆，兩手苦撐也無法站立，需旁人攙扶；兼且又被傳媒發現他臉上出現戴呼吸機的壓痕，令白宮不得不承認拜登睡覺需儀器協助呼吸。如此種種，均令人擔心80歲的老總統不但不適宜競逐連任，甚至連是否適合擔任餘下任期，都打個大問號。

失智症狀不單純只有記憶力減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，嚴重影響人際關係與工作能力。最近有記者問起拜登，會否承認美國從阿富汗撤軍是失誤，原本已轉身離開的拜登聞言忽然激動，折返拍枱駁斥再拂袖離去，令記者大感錯愕。如此易怒，是否也是「個性改變」的徵兆？

美國總統不僅對自己國家擁有最大指揮權，美國的金融、軍事、經濟體積巨大，一個決定也足以影響全球所有國家，牽一髮動全身。作為全球第一強國，卻讓一個健康堪憂的老人家指揮大局，對全球來說都是一件非常危險的事。