近年美國人不停渲染，說中國大陸快將出兵收復台灣，消息傳得有鼻子有眼睛，像是真的一樣。具體的出兵日期有多種說法，有說是2024年，也有人認為是2025年、2026年以至2027年。總之，每年都有人相信會攻台，今年錯了，就推到下一年，只要一天不死，一天仍有機會給他們料中。

日前，美國參謀長聯席會議主席米利表示，沒證據顯示中國國家主席習近平已決定在2027年攻打台灣。不少人認為，待至2027年解放軍的改制業已完成，軍備的提升計劃亦應已達標，因此在該年出兵的機會較大。如今米利說，中國大陸尚未決定在2027年動武，他的意思大抵是指在該年之前就更加不會，然則由今年起一直到2026年，都是台海的安全期。

米利是美國軍方的一、二號人物，他的判斷不同於普通智庫組織或軍事評論員，理應較為可信，既是如此，好些胡吹瞎說的聲音可以休矣。不過，米利講這番話也是別有目的，他是希望美軍能及早做準備，務求時時都有能力阻嚇解放軍，套用他的講法，就是要讓習近平主席每天醒來，都覺得那一天不是下決心攻台的好日子。

筆者老早指出，北京領導層尚未將攻台計劃列入日程表，20××年之前就必定會動兵的講法，全是胡謅。要想解放軍不進兵台海，也不是如米利所說，只要美軍加強兵力、做好準備就行。實際上剛巧相反，美軍應該甚麼也不做，停止一切挑釁大陸的行為，台海便肯定會回復風平浪靜。

俄羅斯總統普京素來一言九鼎，他早已斷言，中國大陸要收復台灣根本不必動武，單憑經濟實力便已足夠。反倒美軍終日在台海招搖，不停刺激大陸，一旦擦槍走火，真正的戰禍便可能由此而生。