一個人或一個國家，有人指最怕是只擁有「錯誤的信念」而又「擇錯固執」。呢，蒼蠅嘅世界觀，就係哪臭往哪鑽！美國依然相信「誰大誰惡誰正確」，不是嗎？美國戰略司令部日前喺社交網公布，旗下三大轟炸機上月喺國防部六大地域型司令部責任區執行任務，遍及北美洲、南美洲、歐洲、非洲、中東、印太地區，展示美方全球性嘅作戰能力及戰略威懾，向中國及俄羅斯展示實力。

世界局勢多變，中國不怕競爭，國家領導人曾強調，中國人無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。可見中國更着眼於共贏，唔似美國一味要威，要稱王稱霸。

中國致力於改革開放、精準扶貧，成績有目共睹，過去一年，中國GDP實現了3%的同比增長，國民經濟頂住各種壓力，保持企穩回升態勢。而2020年新冠疫情爆發後，發達國家以美國為首，紛紛推出新一輪嘅量化寬鬆政策，銀行體系釋放咗大量嘅流動性資金，結果引發持續嘅通脹。通脹高企，令全球主要央行嘅貨幣政策，從2022年下半年開始反其道而行，實施緊縮政策，結果引發全球性需求不足。

當然，疫慌下中國冇可能不受影響，世界銀行去年底嘅報告亦將中國2022年嘅經濟增長預測下修至2.7%，並指房地產市場面對持續嘅壓力，可能對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛嘅影響。

點講都好，中國經濟，未來可期。呢，美國財長耶倫將於本月6至9日到訪中國，雙方自然會舉行高層經濟會談，除了溝通、了解，美國發萬億美債，會否想中國接盤？大家拭目以待。