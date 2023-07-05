多年前有項國際調查顯示，在「樂於助人指數」方面，日本是全球評分最低的國家，排名125。許多人這才知道，一向被視為友善有禮的日本人，原來是最自私和冷漠的族群。不是嗎？日本政府不理國際社會特別是周邊國家和地區的強烈反對，執意要將福島核污染廢水排入大海，正是最自私自利、最不負責任的行為。

對於日本政府一意孤行，國際原子能機構總幹事裝模作樣到日本實地視察，並將公布核污水排入大海的最終評估報告。其實明眼人都知道，這不過是做騷而已，早前南韓媒體披露，日本官員用100萬歐元收買國際原子能機構工作人員，該機構對此一直沒有澄清，這不是等於默認嗎？一個無法自證清白的機構，怎麼可能作出公平公正的評估？

說穿了，日本政府之所以敢冒天下之大不韙，主要是因為美國為其撐腰。美國出於地緣政治考慮，為日本排放核污水開放綠燈，並游說盟友支持，許多國家因此噤聲，連南韓也同流合污。實際上，南韓作為日本的鄰國，受核污水影響最大，首爾當局為了討好美日而犧牲本國利益，罔顧民眾健康，簡直不可思議。

不只國際社會質疑，不少日本民眾也表示擔憂。日本政府不斷強調核污水安全無害，甚至可以飲用，但至今沒有一位官員敢公開示範。最好笑的是，當局為了宣傳福島海產品的「安全性」，曾向當地中小學推介，結果被所有學校拒絕。最新檢測結果顯示，在福島海灣內捕獲的一條魚，放射性元素銫的含量超標180倍，日本政府向中小學生推介這種輻射海產，豈不是靠害？

太平洋雖大，但核污水無遠弗屆，任何海域都無法獨善其身。德國海洋科學研究機構推測，福島核污水排進大海後，57天內就會擴散到太平洋大半區域。換句話說，即使美國遠隔萬里，很快也會受到污染，今天縱容日本，明天必將自食其果。

其實日本並非沒有其他選擇，有關當局曾提出多個處理核污水的方案，但最後還是選擇排放大海，這不是因為核污水安全無害，而是因為這樣最方便最省錢。見微知著，從處理核污水一事，就知道小日本是多麼自私和冷漠，二戰失敗並沒有令他們吸取教訓，反而愈來愈狂妄囂張。對於這樣一個自私自利、以鄰為壑的國家，中國人豈能不時刻提高警覺。