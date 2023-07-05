中國商務部及海關總署在7月3日忽然公告，為維護國家安全和利益，對鎵、鍺相關物項實施出口管制；滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口，自8月1日起正式實施。這似乎意味着，中美之間醞釀多年的稀土戰爭真的要開打了。

美國近年不斷加強對中國大陸高科技發展的打壓力度，在人才、技術與設備進行全面性的封鎖，最近策動荷蘭ASML停止對中販售光刻機，更是一記重拳。而大陸當然也不會坐以待斃，除了對美國半導體生產商美光實施制裁，現在又在稀土原料上出手，顯然是對美國一連串措施的回敬。

稀土由17種元素組成，是高科技武器與風力發電渦輪機等裝置的關鍵原料，大陸在稀土供應鏈中佔據壓倒性地位，控制着85%的加工量和92%的磁鐵產量。美國雖然也是稀土蘊藏大國，但稀土業荒廢已久，這幾年在警覺自身劣勢後想要重整旗鼓，卻面臨人才經驗不足、技術裝備闕如、相關法令欠缺等窘境，外界估計美國至少要花上十餘年時間，才可能逐步擺脫對中國稀土的依賴。

中國當然不可能全面對世界禁止外銷稀土，美國也可以像冷戰時期透過虛設的公司，從外國輾轉購買蘇聯鈦合金的方式，取得部分稀土資源，但是數量必定減少，成本也會大幅上升。而大陸在美國財長耶倫訪中前大動作宣布此事，無疑也是給耶倫一個下馬威，告訴她如果美國仍舊堅持對中方不合理的制裁，雙方恐怕難以達成任何協議。

大陸地質學家上月宣稱在藏南找到一處綿延上千公里的稀土礦帶，橫貫中國、印度、尼泊爾、不丹，未來將成為各國爭奪的焦點。21世紀的戰爭就是高科技資源戰，中美角力正方興未艾。