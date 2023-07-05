正論：無牌營運塵土飛　政府部門互扯皮

東方傳媒機構自2021年起，獨家追蹤報道油塘混凝土廠違規運作製造大量污染物，危及區內10萬居民健康後，堪稱一石激起千重浪。不踢不動的環保署終於有所反應，拒絕混凝土廠續牌申請。然而，你有張良計，我有過牆梯，涉事廠房一方面走司法程序提出覆核，另一方面在覆核被拒後繼續無牌營運，問題依舊沒有解決。

位於油塘東源街20號及22號的兩間混凝土廠，均由中國混凝土有限公司營運，其後被揭違規運作，包括違反《空氣污染管制條例》，以及設施超出地契高度限制。環保署分別於前年4月及去年4月拒絕兩間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，兩間混凝土廠分別提出上訴，入稟司法覆核挑戰環保署決定，其中一間的覆核已遭駁回。惟廠房依然每日「車出車入」，塵土飛揚，居民苦不堪言。多名觀塘區議員表示不滿，昨日通過臨時動議，要求政府盡早停止兩間廠房無牌營運。

然而，議員有議員不滿，居民有居民受苦，環保署和地政總署則繼續闊佬懶理，表面上有法必依，實際上只是虛應故事。環保署官員表示，牌照失效至今共發出24張傳票，就東源街22號混凝土廠問題，當局正排期處理案件，重申署方對混凝土廠有持續執法。地政總署亦擺出事不關己狀，聲稱廠房運作雖未有違反地契，但該廠設施超出地契高度限制，已要求移除。

眾所周知，當一個問題涉及多於一個政府部門，部門之間互相「射波」、互相扯皮已成常態，到頭來問題不僅原封不動未解決，更會愈演愈烈積重難返。最經典例子，無過於本報揭發涉及6個政府部門管轄的深水埗橋底「南亞村」，起完又拆、拆完又起凡20年，結果是「三個和尚無水食」，各部門互相卸責。要不是本報長期大篇幅報道，歷盡波折，政府部門不得不予重視，「南亞村」會清拆才怪。今次的混凝土廠事件正是翻版，若非本報鍥而不捨反映違規情況和居民苦況，環保署根本不會正視問題，遑論拒絕續牌。地政總署也是一樣，若無第四權施壓，他們也不會「的起心肝」巡查並揭發廠房設施超出地契高度限制。

很可惜，兩個部門裝模作樣執法一番後便故態復萌，完全無視實際情況，明知廠房無牌營運，依然關人個關。昨日被區議員問起，官員便裝出無辜樣，強調一直有執法。問題是，有執法不等於情況有改善，混凝土廠繼續大模廝樣做生意，居民繼續充當「人肉吸塵機」，《空氣污染管制條例》猶如無牙老虎，形同虛設。再說，儘管政府有意將混凝土廠遷入將軍澳，但一樣惹起當區居民反對，以官員遇事避難的作風，問題只會不斷拖延。

誠然，香港需要建設，便不能沒有混凝土廠，但這種造成空氣重度污染的排污大戶，的確不適宜設在市區。過去油塘為工業區，人口不多，但隨着社區不斷發展，混凝土廠必須搬遷已是彰彰明甚，港府一味靠拖，只會令排污亂象尾大不掉。