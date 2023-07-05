產評：中美競合不實際　全球斷鏈累經濟

有別於美國前朝特朗普政府認定中國為「對手」，以全力威逼壓倒性打擊的手法不同，現任拜登政府聲言中國不是美國的最大威脅，而是美國的競爭者，中美之間的戰略競爭加劇，但兩者之間仍有無限大的合作空間，即其所謂的「競合」關係。不過，拜登這屆任期已過了接近兩年半，中美關係卻是競爭多於合作，這樣發展下去，兩國變相走向脫鈎的方向，全球化面臨「斷鏈」危機，勢必嚴重衝擊世界經濟，而地緣政治風險不斷升溫的趨勢不改，將難以避免走向實戰的方向發展。

所謂「中美競合」，即兩者關係有競爭的同時，亦有合作。之所以有這說法，其背後的現實是中美兩國利益高度相互依賴，根本就不能分割，所謂「新冷戰」對雙方都有害無利，即中方一直強調的「合則兩利，鬥則俱傷」。

惟拜登政府這些日子一直謀劃如何與中國競爭，多於與中國合作。兩強競爭常態化，意味兩者關係發展趨向失衡，持續下去難免演變成「對抗」，絕對是一件危及世界穩定的事情。

事實上，比如在全球氣候問題上，中美沒有得到對方的合作，根本就難實現解決氣候問題的承諾，畢竟地球不可能以「國界」利益來劃分，各方須靠合作才能成就保護環境，實現改善氣候問題的目標。

可見中美之間過於側重競爭，既不合作，也不對抗的競爭關係持續，將演變成各方都無法得益的僵局，結果只會將雙方關係推向「對抗」的邊緣，一旦觸及對方的「紅線」，大局隨時失控，換來讓雙方甚至拖累全球陷入一發不可收拾的危局。要扭轉這錯誤趨勢須靠中美創造更多合作，讓兩國關係回歸穩定的平衡點。

大國博弈，關係一國之安全，倒要為最壞情況打算。科技上，來自美國的圍堵無日無之，中國只有加快晶片國產化的步伐，爭取盡快實現技術自主；金融上，這些年除了加快香港這國際金融中心配合國策轉型外，內地還成立了科創板，服務科創產業境內、外的融資需要，以掌握新經濟產業的定價權；貿易上，中國積極與海灣國家等非美經濟體謀合作，並在貨幣上與貿易夥伴建立更多雙邊本幣支付結算的嘗試，減少使用美元。最近，為回應美國停供高端晶片及相關設備，中國宣布限制部分半導體關鍵金屬出口，可見中國不缺應對美國挑戰的方法。若美國繼續過於側重競爭，忽略合作，將嚴重誤判形勢。

誠如全球半導體業教父所言，過去全球化的基礎是各方分工合作，善用優勢，創造多贏的商業利益；但如今取而代之乃國家安全、科技與經濟領先的重要性，已置於全球化之上，而中美的所謂「競合」關係，目前又是競爭大於合作。這道出大國博弈正推倒過去的全球化發展，衝擊世界經濟穩定和可持續發展。

明年是美國大選年，今夏中美高層頻頻會面，相信都會互相摸底，好為明年的內外局勢作部署。期望中美能主動創造更多合作的條件，真正實現能推動世界進步的「競合」關係，而並非朝向破壞的方向發展。