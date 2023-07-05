娛圈單打：人到更年點生仔 老來得女應滿足

未入正題前，先同大家講吓生理衞生問題。根據本港一間私家醫院資料，香港女性平均52歲左右就會步入更年期，周期性的雌激素及孕激素愈來愈少，下一步便是絕經，意味無法懷孕。

好啦，講咗一大堆，無非有見56歲的黃澤鋒，最近上J2算命節目，揚言自己非常貪心，恨和同齡太太追多個仔，更獲師傅贈言「呢兩年有機會」，逗得他笑逐顏開，誓要搏命咁話。

即係咁，男人56歲想追多個仔當然冇問題，睇吓80有3的金像影帝阿爾柏仙奴，最近搞大年輕女友個肚，經DNA驗證後個肚珍珠都冇咁真。關鍵正正係女方年齡，影帝女友只得29歲，「搞出人命」唔出奇；黃澤鋒太太已經56歲，正常情況下，即使未絕經都去到水尾，難道老蚌真係會生珠？

再講吖，黃太4年前以52歲高齡誕下女兒「小黃妃」，過程動魄驚心，生產期間一度昏迷被送入ICU，幸好最後母女平安。女兒現已上幼稚園，健康伶俐，簡直係莫大福氣。老來得女好應該滿足，殊不知有人身在福中不知福，貪心想追多個，更以女兒做擋箭牌，揚言將來夫婦倆百年歸老，都希望女兒有個親人陪伴喎。

嗱，可憐天下父母心，黃澤鋒有咁嘅心態都好正常，但都要睇番實際情況。唔好話老婆年近六旬經都收埋，就算仍然有心有力，有上次九死一生的經歷，係咪好應該為老婆命仔着想，無謂逆天而行？正如口痕友話齋，女兒升中嗰陣，兩公婆都差唔多七張，仲想生多個，到時邊個養呀！倒不如疊埋心水，好好培育女兒成才更實際。