世界視線：三藩市毒品氾濫　敲響美社會警鐘

長時間以來，美國三藩市被認為是美國最值得居住、生活以及工作的城市，氣候不冷不熱，陽光經常普照，但是不像南加州那樣兇猛，它被認為是文化多元化的地方，開放自由，充滿藝術氣息，是藝術家及設計師理想的居地，也是多種族文化融合的天堂，連經典流行曲也訴說人們的喜悅及躍動。它接鄰硅谷，是高科技的地域，也是重要的金融中心。雖然三藩市人口只有86萬，但三藩市灣區人口達768萬，過去是美國及世界上富豪密度最高的地區之一。不過近幾年以來，三藩市開始走下坡，被形容為「底特律（赤貧）化」情況非常嚴重的地方。

三藩市又稱舊金山，是因為1848年發現金礦，使大量淘金者湧入；經歷1906年大地震摧毀後，二次大戰又再興旺，是美國海軍及武器生產中心；第3次再度飛躍的動力來自新世紀交接的互聯網發展，接近硅谷使它成為全球科技人才、投資管理及企業家的中心，也正因為高科技引來大量年輕人，城市的思想更開放，社會價值觀多元化，三藩市成為美國西岸經濟、政治、社會及文化的中心。

不過，這個陽光城市如今面臨巨大的社會威脅，自2014至2017年，不涉及行使暴力傷害的搶劫增加一倍至7.5萬宗；到2020年，數字進一步攀升，原因是執法人手及監禁拘留設施不足，輕微毒品及偷竊罪行非刑事化；到2022年，盜竊嚴重至不少企業店舖已經沒有盈利，導致食物及生活用品的大小企業店舖，只能改變營業時間甚至結業遷離。

另一個比新冠疫情蔓延更可怕的，是過去三藩市大麻的普遍化蔓延到鴉片類毒品，以及如今芬太尼的濫用，後者的效力及致癮程度是海洛英的50倍、嗎啡的100倍。2016年，芬太尼導致全美國逾1.8萬人死亡；到2022年，超過7萬人因此致死；而三藩市最近數月就有超過200人因過量服用芬太尼致死，是全美高水平。2020年美國國會報告估計，年度因硬性毒品帶來的經濟損失達1.5萬億美元，是美國GDP約7%！

三藩市除了罪案、毒品氾濫以外，高租金及疫情後大量人口在家工作，使辦公室及消費場所空置，令市面變得蕭條，進一步驅使市民及企業遷移！其實這些問題在美國廣泛惡化，三藩市只是最早替美國高度商業化的大城市敲響衰敗的警鐘。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻