內地經濟學家，特別是直接受西方訓練的海歸派人士，對內地經濟的發展，從來都是一股勁地主張擴大市場化和私營企業（包括大力引進外資）。對他們來說，西方經濟學主張是放諸四海而皆準，一如政治上的民主、自由、人權的普世價值，市場與私營化便是經濟政策方面的普世良方，中國或其他非西方的國家都只能依循才可發展。

面對當前中國經濟增長放緩，不少經濟問題浮現，他們建議的方法也是從這樣的普世價值推演出來，例如刺激消費，中央政府用發國債和債務重組以解地方債務危機，穩定地產市場，融資支持大的民營地產企業集團，穩定民營企業信心，政府培育新興產業，讓民營企業發展，擴大引進外資等。這些政策建議放在任何一個國家都似乎合理，卻不大成功，只是把經濟困難拖延解決。

靠消費來推動經濟，不談提高和保證收入，不理會內地現時收入兩極化對大眾消費的抑壓。刺激消費是政府放錢，政府舉債，但不改善收入分配，單只消費擴大，怎樣推動就業與收入提升呢？過度的生產力擴大和過度生產，又豈是刺激消費所可解決？連生產能力過剩這個典型市場經濟的毛病也不提，怎可理解現時中國經濟的困難？

中央政府可暫紓地方債務危機，但債務重組是把資產貶值或撤銷，債務危機不爆發，地方經濟卻陷入長期萎縮，靠甚麼力量來重振債務重組後的地方經濟，和解決嚴重的失業問題呢？

民營企業的投機和過度擴張，是當前經濟困難的主因之一，另一是地方政府官員的濫投資，二者結合最主要是造成房地產泡沫。民營企業的經營和管理大有問題，不改革而讓其依舊發展，只會使其失誤繼續禍害經濟。民營企業可保，但要用市場磨練，用法規監督，其中房地產業更要大整頓，以應對未來人口下降和集中於特大城市的房地產大危機。引進外資是一窮二白時無奈之舉，外資來是為賺暴利。中美矛盾時，外資不會轉移技術。中國經濟規模已大，引進外資作用有限，若大舉引進，本國公私營企業要讓利？為甚麼？

中共歷次經濟大困難，都是靠陳雲的實事求是，不迷信洋理論來解決。現在改循西方理論，每次危機都變成下一次更大的危機。為甚麼中國的經濟政策還沒有民族自信呢？