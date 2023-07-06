台灣今次大選，國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲，沒有誰敢講統一，也沒有誰敢講「台獨」，「統獨問題」似乎消失得無影無蹤；他們3個人講得最多的，是「兩岸和平」。

侯友宜講和平，說馬英九執政時期，兩岸簽訂共同打擊犯罪協議，見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來。他說，在這樣的既有經驗下，他會繼續往前走。賴清德說，他將竭盡所能維持兩岸和平現狀，但政治上不能接受「一個中國」、「九二共識」。柯文哲說，台灣理論上不會有戰爭，但仍有擦槍走火的可能。

在中國大陸與美國對抗局勢下，台灣應該參考如何在此夾縫中尋求平衡點，謀取最大利益。3個人都以為，只要按照自己的和平想法，「讓兩岸和平下來」，兩岸就會「和平」。他們不知道或裝不知道，兩岸和平的根本之道，是實現中國統一。台灣方面不論誰當政，只要不朝着統一的方向處理兩岸問題，就不會有真正的長久的和平，因為分裂與「台獨」會從根本上破壞統一，破壞和平。

實現統一，大陸方面已有足夠的力量，大勢已經形成，時間不會太久。大陸亦看清國民黨也好，民進黨也好，民眾黨也好，都是企圖以「和平」阻擋統一，就像過往他們皆以「和平」謀求「台獨」一樣。現在他們害怕武統了，不敢公然「謀獨」了，於是就「退而求其次」，用「和平」阻擋統一，伺機今後再「獨」。然而，就是高喊「和平」阻統，他們仍要擺出架勢，挑釁一番，以示自己架子不倒，並非因為怕。國民黨說，和平除了對等尊嚴，台灣防衞能力也要提升，以阻絕他國侵犯，讓對方不敢發動戰爭；民進黨、民眾黨也都發出過「不怕中共犯台」、會血拚到底的叫囂。他們反對統一的狂妄比「謀獨」還狂！

近年大陸和統的喊話、武統的壓力超過以往，但台灣方面不為所動，還拋出「和平」棋子「將軍」中南海，大陸咋辦？