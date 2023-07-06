近期，法國總統馬克龍與中國愈走愈近，恰在此時，當地便爆發出大規模的民眾示威，場面跟2019年香港的反修例風波相似。不少人認為，當年的香港暴亂是由美國勢力推動，甚至有中央情報局在背後操盤。如今法國也成了美國眼中不聽話的孩子，此事便難免惹人遐想，懷疑今次暴動亦是由華盛頓政府暗中煽動。

美國黑手早已伸到世界各地，伺機而動，不斷興風作浪，這是不爭的事實，但也不必將他們的能力過於神化，很多事情亦不是華府所能控制和預料的。法國人素來崇尚自由，示威抗爭被視為優良傳統，民眾要上街便上街，不必旁人煽動。不過是在數年前，當地便曾爆發出「黃背心」示威，規模之大不遜於今天，當時美法兩國關係尚算良好，按理中情局的黑手，不會無端端去策動這場暴亂吧。

況且在過去幾年，全世界最危險的一場示威暴亂，既不是發生在香港，也不是在法國，而是在美國，如果但凡有社會動亂，就聯想到美國中情局在幕後攪局，難不成中情局也想搞死自己的國家？2020年，美國總統選舉的結果出爐，特朗普不甘心連任失敗，乃煽動民眾抗爭。暴民攻陷國會山莊，入內大肆搗亂，事件造成數人死亡。筆者指這是近年最危險的一場示威，是因為當時美國八大民兵組織都表態支持特朗普，一旦弄不好，國家便會陷入內戰，美利堅最終能逃過此劫，或多或少也只是幸運使然。

回顧2019年香港動亂，美國黑手的影響力也未必如想像般大，局勢發展完全超出華府推斷。動亂過後，美國駐港澳總領事館居第一、第二把交椅的人相繼離職，據說「罪名」是他們無法準確掌握香港的政治形勢。