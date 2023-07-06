烏克蘭北部城市蘇梅遭俄羅斯無人機襲擊，摧毀市內一幢政府建築物及兩幢住宅大樓，造成至少2人死亡，19人受傷。總統澤連斯基發表講話，指烏方尚未具備充足的高質量防空系統，將尋求一切辦法進行強化。究竟還要死多少人，戲子才肯醒？

烏克蘭的問題又豈止防空系統，法新社報道，化名「斯巴達人」的烏克蘭第37海軍步兵旅一名營長抱怨，法國援助的AMX-10RC輪式裝甲車的裝甲太薄，有炮彈在裝甲車附近爆炸，碎片貫穿裝甲及引爆彈藥，導致車內4名乘員陣亡。譏諷該款裝甲車雖然武器及觀測儀器良好，但派赴前線只會為乘員帶來風險，做法是毫無意義且沒有必要。

戲子寧願相信能在代理人戰爭中戰勝普京，擺出堅決拒絕和談的戰鬥格，事實卻是即使有美西方撐腰，烏軍仍是裝備不足，軍死民死，獨戲子立於不敗之地。上述營長也只能化名控訴，若不是美西方主導了話語權，令不滿聲音被滅聲，烏國早就出現十個八個不滿上級領導的叛變將領了，豈輪到俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津搶得兵變頭啖湯。

俄羅斯聯邦安全局表示，早前識破了烏方針對克里米亞地區領導人的炸彈襲擊行動。姑且就當這是片面之詞，但澤連斯基去年被美國名嘴大衞利達文問到，假設普京突然因病離世，戰爭會否結束，他肯定地回答「會」。既然戰事膠着導致生靈塗炭，針對地區領導人亦無助於令俄方投降，戲子敢不敢問准美帝，相約普京隻揪？好讓冷氣軍師真正做到為烏克蘭而戰。

澤連斯基本月初表明，與俄羅斯談判的唯一條件是烏軍取回烏克蘭1991年確定的國家邊界。這等於宣布仗不能停，軍民得繼續死，總之「戰爭即和平」，這不是回到1991，而是《1984》。