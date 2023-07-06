內地過去3年防疫期間鐵板圍欄盛況再現，只不過，如今不是出現在城鄉居民區，而是綠水青山風景區。陝西黃河壺口瀑布、青海湖、新疆賽里木湖，尤其是雲南省，迪慶梅里雪山、金沙江第一灣、羅平九龍瀑布群等，紛紛在公路邊修築綿延數十公里的圍牆、擋板。以往站在路邊就可欣賞的自然景觀，如今只能掏幾百元錢進入景區。

近些年來，北京將生態文明提到了前所未有的戰略高度，環境環保的成效有目共睹，高層並提出「綠水青山就是金山銀山」、「望得見山，看得見水，記得住鄉愁」的指導理念，其要義是生態環境與經濟發展和諧互促，讓全社會普惠共享。

然而好經被壞和尚唸歪了。吃相難看的景區圍牆，將本屬於社會大眾的綠水青山，圈禁綁架成了少數官僚的金山銀山，當成自家的搖錢樹、提款機，肆意透支。這也扭曲了高層的治理思路，與民本理念背道而馳。山依然在，水依然流，卻是望不見、不准看，要想看一眼，留下買路財。

有網民揶揄，按照壺口瀑布、梅里雪山的思路，萬里長城豈不是也要從嘉峪關到山海關一路修築萬里圍牆？甚至有些景區還故意將公路挖斷阻截，讓遊客不得不在數公里之外下車，強制高價換乘景區的擺渡車，有的還禁止使用無人機，可謂無所不用其極。

內外多重因素疊加，當下不少地方經濟不景氣，財政幾入不敷出，於是乎挖空心思創收、撈錢，景區鐵板圍牆亦與此大背景有關。然而瀑布、雪山、湖泊、江河，本是大自然的饋贈，就近設立景區收取高額門票，公眾已給予了相當的容忍度，如今竟然得寸進尺，公路邊都要圈地築牆，蠻橫奪走老百姓看山觀水的權利，其利欲熏心，遭千夫所指乃是必然。其殺雞取卵、竭澤而漁的短視做法，無疑也會勸退大多數遊客與投資，用腳投票，惹不起躲得起，令當地發展陷入停滯倒退。

令人憂心的，還有地方政府跋扈霸道、毫無顧忌的行事作風。在野外幾十公里大規模築牆，這種事情，古今中外也只發生在邊境地帶，用以防止外敵入侵或是偷渡客越境；而今竟然為了阻擋老百姓看一眼山水，就東西南北遍地開花，實在令人齒冷又膽寒。

筆者斗膽地問一句，這是過去3年防疫剩下的鐵板、建材，借此去庫存嗎？3年來，以防疫為名，動輒高築鐵板石牆，將升斗小民封鎖在家中、城中幾個月。官僚我行我素，肆意妄為，絲毫沒有商量餘地。現在又用同樣的材料，將大自然收入彀中，據為己有，公共資源異變為私家領地。防疫雖然成為過往，而防疫模式的後遺症，卻是愈加根深柢固了。

權力不受約束，踐踏法治規則，蔑視民意民聲，一旦嘗到甜頭，便會變本加厲。昨日封城，今日封山，明日又不知該封些甚麼？拆除路邊的圍牆鐵板不難，拆除心中的圍牆鐵板思維，卻談何容易。