正論：公僕看病有特權　基層求醫淚滿襟

今日的香港貧富懸殊嚴重，官民生活冰火兩重天，尤以基層看病難最無法可解。反觀公務員及其家屬，即使已經退休，仍得享公營醫療福利，不僅絕大部分免費，更可獲優先看診不用等個地老天荒。公務員本已薪高糧準鐵飯碗，就連看病也享盡特權，可憐基層貧病交煎形同等死，試問這不是現代版「朱門酒肉臭，路有凍死骨」是甚麼！

公務員事務局書面回覆立法會議員提問時揭露了一堆驚人數字，公務員及合資格人士在過去3個年度使用公院服務所耗費的公帑，達到167.27億元之巨，當中包括使用普通科、專科門診及住院服務，當中以住院服務金額最高，超過93億元，而且呈逐年遞增之勢。

人次方面，僅上年度普通科門診就醫人次已超過56萬，專科門診更多，合共超過130萬人次；急症室亦有近11萬。住院病人住院日次亦達到34萬5千。這就難怪，3年下來總開支會達到百多億元的天文數字。由於這些「特權階級」看病實在太易，當中有沒有濫用，不能不令人懷疑。

《公務員事務規例》列明，月薪公務員及其家屬；因公受傷的日薪人員；領取退休金或年積金的居港退休公務員及其居港家屬；殉職公務員的居港家屬；以及在職期間或退休後身故公務員的居港家屬，而這些家屬正根據孤寡撫恤金計劃或尚存配偶及子女撫恤金計劃領取撫恤金者，均可享有衞生署或醫管局提供的醫療及牙科福利，除某些特別項目外，基本上免費，羨煞旁人。

眾所周知，香港百物騰貴，私營醫療更是收費不菲，在私家醫院照個胃鏡動輒兩萬元，一旦需要動手術，收費數十萬元也是等閒事，除非家財萬貫，否則一般打工仔只能往公院求醫。在公營醫療服務嚴重供不應求的情況下，病人「等到死」已成常態。目前市民到公院排期輪候專科的時間，動輒2至3年，有的更超過4年；非緊急手術排期更久，東區醫院的長者換骹手術，排期長達10年，老人家隨時等到含恨而終。

更不必說，公營牙科服務只為公僕而設，全港40間政府牙科診所，只有11間每周限時為一般市民提供緊急牙科診治，單是排隊攞籌已是千難萬難。同人不同命，同遮不同柄。在中央政府講求提升人民生活幸福感的今時今日，香港特區政府的公營醫療卻厚此薄彼「大細超」，幸福的只是公僕，市民大眾只有失落感、不公平感甚至絕望感，真教人情何以堪！

目前公務員隊伍多達17萬人，加上他們的家屬、已退休公務員及其家屬等等，儼然龐然大物，公營醫療服務益發捉襟見肘，何足為奇。更須強調，政府普通科門診特別為這些特權階級提供「優先籌」，全年總數達56萬個。其他病人等見醫生等至奄奄一息，公僕們卻是輕舟已過萬重山，難道他們的命就是命，基層的命不值一哂？

誠然，政府為僱員提供醫療福利無可厚非，但也應檢視實際情況。目前公院人手極度不足，早就不勝負荷，小病等到變大病，大病拖到變無命，已成民怨之源。偏偏公務員繼續獨享免費和優先醫療福利，政府主動製造不公，市民觀感欠佳就是必然結果。

再說，連公僕家屬也能分一杯羹，甚至已退休公務員的家屬一樣高人一等，福利實在太濫，開支實在太過龐大。在財赤高達千多億元的當下，港府還大慷納稅人之慨，市民忿忿不平，豈是無因？

正如有人指出，這是昔日殖民地政府遺留下來的權貴權利，香港回歸已經26年，實在有必要徹底檢討，掃除殖民地歪風，將珍貴的醫療資源公平分配。高官口口聲聲要加強公私營醫療合作，為何不將公務員的醫療服務外判給私營醫療機構，並要求他們承擔部分醫療費用，而非事事免費、無止境地增加庫房開支？

事實上，港府每年的財政預算，很大一筆錢便是花費在支付公務員長俸之上，過去10年，每年退休金經常性開支逐年增加，僅2020至21年度的預算開支便高達416.8億元，這顯然是個財政黑洞。納稅人年年準時交稅，往往福利全無，彷彿只為公務員長俸服務。

最諷刺的是，每當外界要求港府增加資源扶貧安老，高官動輒喊窮，甚麼量入為出、用得其所等口號說得無比順口，偏偏維護特權卻一毫子不減，絲毫不覺肉痛。殘民自肥，此之謂也！