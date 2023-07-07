世界視線：反美反戰反北約　匈牙利籠裏作反

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）和土耳其總統埃爾多安，一直被視為北約的異類，而歐爾班也被歐盟視為反叛者。1999年，匈牙利加入北約。2004年，匈牙利加入歐盟，但仍與俄羅斯維持非常友好的關係，主要是該國領導層一直清楚，要保持經濟增長及社會穩定，就一定脫離不了俄羅斯的平價石油和天然氣。即使俄烏戰爭爆發，歐爾班還是堅持入口俄羅斯的油氣。早在5月的多哈經濟論壇場合，他就表示烏克蘭在俄烏戰爭中無法取勝，歐盟成員國領袖太意識形態化，不顧現實。他更一直反對北約及歐盟繼續以武器和資金支援烏克蘭。

就瓦格納兵變和匈牙利在北約及歐盟所持的立場，歐爾班於上月底接受德國媒體訪問，更全面地對形勢作出分析。他表示，兵變只是俄羅斯內部事件，他不會認為事態嚴重，事件的發生呈現出俄羅斯政府的弱點，但能在24小時內解決，就是其強處。若有人猜測俄總統普京會因該事件失勢及被取替，是完全不明白俄羅斯的人民及其政治結構。俄羅斯與歐洲國家不同，它有極穩定的政治領導、軍隊、情報和警察糅合的體制，是一個軍事導向及影響下的國家，亦得到人民支持，跟德國、匈牙利多黨不斷離合的政體不同。

歐爾班亦解析對烏克蘭的立場問題，指匈牙利和波蘭截然不同，波蘭及不少歐盟成員國相信要支援烏克蘭到最後勝利，但他認為這是荒誕的，因為若戰爭延續下去，烏國會被完全摧毀，人民會大量死亡，只有盡快尋求停火及達成和平協議，才能避免其走向覆滅。儘管烏總統澤連斯基仍然嘴硬，要爭取全面勝利，但他已經不算個甚麼，烏克蘭已沒有錢及軍火，能否打下去是美國及北約說了算。歐爾班認為，是西方與俄羅斯的外交失敗才引致一年多的戰爭，也只有外交途徑才可解決。

至於西方宣傳若烏克蘭戰敗，俄羅斯下一個目標就是波蘭以及俄邊境的接壤國，歐爾班認為是誇大其詞，因為全世界都看到俄羅斯不是北約的對手，北約只是因為俄國有強大核武才投鼠忌器。

其實，歐爾班一直被標籤為極端保守派，他的立場和歐洲國家普遍的極左及極右很一致，就是反美、反北約以維護自己國家人民的切身利益，而這股政治勢力更在不斷壯大中，對不同歐洲好戰現政府以及終止俄烏戰爭的壓力，會不斷加大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻