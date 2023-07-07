產評：港股積弱豈無因　陰乾迎終極一跌

今年以來，香港經濟狀況令人失望，下半年更有再度尋底之虞。預示經濟景氣的港股頻「彈散」，實不讓人感意外！如今外資在流走，美國緊縮貨幣政策不斷收緊流動性下，香港銀行體系結餘下跌，銀行手緊要金管局頻向市場提供流動性，這些都說不上是正常現象。治理經濟表現不堪入目的財金官員，與其繼續「死雞撐飯蓋」，倒不如實實際際想方法理順各項產業政策，及早着手穩經濟抗逆流，否則這樣「墮落」下去，庫房長期入不敷支，香港只怕要落得舉債度日的坎坷日子！

香港經濟走出疫情已半年有多，但復常下的景氣不見得能返回疫前水平。5月香港出口及進口貨值同跌逾15%，連月弱勢反映兩地通關後，香港的貿易業景氣非但沒能復甦，更在反覆尋底，相信與部分廠商搬離內地、削弱香港的轉口港角色有關。且別忘記，疫情期間，美國實施新策，取消香港的特殊貿易地位，港產貨出口美國須標貼「中國製造」，即港產變國貨，「香港製造」價值消失，對出口業必有影響，在通關過後的日子終見真章。

再看旅遊零售，過去依賴內地的「人潮」南來充撐，如今就連內地遊客來港消費的熱度亦大減，畢竟內地經濟如今亦不見得好景。各黃金地段仍不乏吉舖，即使租出亦多為短租，個別國際消費品牌更退租黃金地段的旗艦店，反映即使是實力大型商戶，也得接受香港的零售市道無法恢復至疫前水平的現實，着手縮減經營規模，中小型商戶只怕日子更難過。

影響百業景氣的樓市，新盤減價促銷銷情仍慢，二手低價成交不絕，銀主盤持續增加，都說明下半年樓市氣氛不樂觀，偏偏扭曲樓市運作的「辣招」繼續執行，港府亦沒有撤辣的路線圖，變相在市淡下多補一腳趕客。樓市一靜下來，連帶建築、裝修、家居等消費品行情都會遇冷鋒，影響千千萬萬的打工仔生計。

再看股市，所謂久守必失，恒指企在萬九點不到一周又告失守，交投淡靜，市底積弱已是鐵一般的事實。5月資金流出香港，歐美基金仍在減持港股，大弱市下，香港還不願減股票印花稅，不利機構投資者的高頻交易成本，「陰乾市」下現貨市場靜上加靜，到頭來不見得能增加多少稅收。財金官員還說加稅對港股交投無影響，那大概就說明港股流動性愈來愈差，是與港股主流的中港資產質素下降或吸引力大減有關，這反讓股民「哀莫大於心死」！

基本上，港股自2021年2月高位反覆回落，至去年末季預先透支了通關效應，如今仍在下降軌當中，到底能否避免繼續探底，得看內地經濟下半年能否成功穩經濟，並激活資本市場及消費市場表現，此前投資者得珍惜手上的現金資源，寧可穩陣收息，不要輕率入市撈貨。畢竟展望明年，環球的政經變數實在太多，只會令當前的地緣政局變得更錯綜複雜。香港作為國際金融中心，難免受衝擊。港府得繼續加強內部治理，善用資源確保民生，從善如流優化產業政策，提升各行業的抗逆力，免得一個大浪冚過來，無得留低。