娛圈單打：升呢人生勝利組　點止條命生得好

現正佗第二胎的靚女余香凝（Jennifer），趁30歲生日在社交網揭盅BB性別，宣布今胎佗仔，與長女湊成「好」字。三年抱兩，幸福滿瀉，而且事業漸入佳境，不管怎麼看，都是人生勝利組。

擁有標準鵝蛋臉的Jennifer身材修長，最初是以模特兒身份入行，2016年開始參演電影，憑着出道作品《骨妹》入圍香港電影金像獎最佳新演員，今年再以《緣路山旮旯》獲提名最佳女配角。雖然未有獲獎，但知名度十級跳，事業順風順水。

更令人羨慕嫉妒恨的，肯定是她揀得好、嫁得好。眾所周知，她本來和型男陳家樂拍拖多年，是公認的金童玉女，家樂更表明非卿不娶。詎料計劃趕不上變化，Jennifer被揭與金融才俊暗交，更到男方家中過夜，家樂慘被派帽，一度公開落淚，全城轟動。受盡千夫所指的Jennifer則堅持低調，罵不還口，跟家樂分手後火速下嫁金融才俊，坎坷過後有艇搭，組成現在的美滿家庭。

其金融才俊老公家底豐厚，家族手持超過兩億元資產，單是婚後位於荃灣的愛巢，市值便達半億、超過2,400呎。由大圍屋邨妹升呢豪門少奶奶，萬千寵愛在一身，識得揀梗係知點揀，難怪靚仔如陳家樂都被拋棄。

觀乎Jennifer成功之道，跟其性格有直接關係。她入行以來兩段感情都不是玩玩吓，更沒有恃靚收兵，即使被揭劈腿，風波很快便告平息，沒有惹起太大反感。工作方面亦一直勤勤懇懇，腳踏實地。所以說，成功非僥倖，點止條命生得好咁簡單！