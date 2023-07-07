中國突然宣布對兩種用於半導體的關鍵材料鎵和鍺實施出口管制，引起各國廣泛關注和議論，大有一石激起千層浪之勢。尤以日本的反應最激烈，叫囂將根據評估結果進行必要回擊。這就奇了，日本早前才宣布限制23種半導體設備和材料出口，措施比美國更嚴厲，中方只不過以其人之道還治其身，限制兩種材料出口而已，小日本就氣急敗壞，究竟是得了健忘症還是精神分裂？或者小日本以為現在還是甲午戰爭年代，中國只能任人打壓不能還手？

這些年美國在半導體產業不斷加緊對中國的封鎖和圍堵，除了糾集日本、南韓和台灣組成「晶片四方聯盟」，還聯合日本及荷蘭嚴格限制晶片設備出口，基本上已完全阻斷對華半導體供應鏈。在這種情況下，中國作出反制是理所當然的事，小日本氣急敗壞又能怎樣？中國當然不會完全禁止稀土等關鍵材料出口，但對美國及其主要幫兇日本必會好好把關。

顯而易見，中國這一招確實擊中了美日要害，否則其反應不會如此激烈。畢竟中國是鎵、鍺以及所有稀土產品的最大生產國和供應國，限制出口就意味着全球供應短缺，短期內不可能找到其他貨源。雖然美國也有豐富蘊藏量，但由於相關產業荒廢已久，欠缺相關技術、設備和人才，即使想重新開發，估計最少也需要10年以上才能成事，而且成本必然大增。

中國商務部原副部長魏建國表示，中國的反制工具和種類還有很多，今次只是反制的開始，而且是經過深思熟慮的重拳出擊，不僅能夠打得某些大搞霸權霸凌、企圖推進脫鈎斷鏈國家慌，還會打得他們疼。這不是無的放矢，中國既有籌碼，也有底氣，不出手則已，一出手必然直取對方要害。美國企圖通過晶片禁運卡死中國，必然招致更多反制，誰能笑到最後，目前言之尚早。

在經濟全球化之下，各國貿易本應互通有無，互惠互利，奈何美國為了一己私利，逆全球化而行，大搞脫鈎斷鏈，嚴重破壞產業鏈和供應鏈，導致國際貿易秩序大亂，中國固然身受其害，美國自己也好不到哪裏去。最近美國巨企高層不約而同奔赴中國，美國國務卿布林肯和財長耶倫也先後訪華，說明美國根本不可能與中國脫鈎。中國不僅握有稀土這張王牌，而且是全球第一製造大國和最大市場，豈有那麼容易脫鈎。