上海合作組織峰會日前透過線上舉行，為俄羅斯短命兵變後，中俄印三國領袖首度同框，而伊朗正式成為成員國，同樣備受世界矚目。眾所周知，伊朗一直受到美國制裁和國際孤立，現在終於加入國際組織擺脫孤立困境，象徵意義非凡。

是次峰會由印度主辦，儘管莫迪拒絕在會後發表的新德里宣言中簽署支持「一帶一路」倡議，與絕大多數參與國家態度不同，顯示印度跟中國始終保持距離，但可圈可點的是，這位老奸巨猾的印度總理，剛剛才獲美國總統拜登高規格接待，結果一個「屈尾十」，即在宣言中支持落實擴大本幣結算份額路線圖，為加速去美元化提供助力。

事實上，印度的地理位置根本不容許它一面倒親美。它被中國、巴基斯坦及俄羅斯接壤和包圍，而中巴關係友好，中俄又形同盟友，印度本身跟俄羅斯也有密切關係，特別是印度非常依賴從俄國進口平價石油。在如此地緣戰略布局下，印度倒向遠在千里之外的美國，根本就是自討苦吃。

最聰明的做法，當然是周旋於各大國之間，繼續保持自己國家的發展勢頭。印度民族性向來十分精刮，做生意尤為精打細算，莫迪已非第一日從政，當然識得揀。何況中印雖有領土爭議，但貿易額反而不斷增長，單是2021至22年度，便比上一年度增長44%，達到近1,300億美元。印度貿易逆差更猛增至770億美元，遠高於上一年度的450億美元。

儘管近年在美國帶頭打壓下，新冷戰逐漸成形，但過去數十年全球一體化已是你中有我、我中有你。中國作為製造大國，印度就算有大國雄心，也不可能跟中國「脫鈎」。保持平衡關係，覷準時機搵着數，依然是莫迪的施政方針。