剛剛從務實的台獨工作者變形成務實的政治工作者的賴清德，投書《華爾街日報》，以「我保衞台海和平計劃」為題，闡述所謂四大和平支柱理念。可惜通篇都是謊言與歪曲，恐怕連美國爸爸都不會買單。賴清德開宗明義說1996年台海導彈危機，是他決定投身政治工作的契機，可是他早在1994年就積極參與民進黨的工作，所以看似感人的語言，其實只是鬼扯。

接下來的四大和平支柱，第一個是建立台灣威懾力，強調蔡英文領導下達成了增加北京動武代價與減少軍事衝突的風險。事實卻相反，蔡確實對軍事投注更多資源，還讓台灣兵役延長，但結果是台海軍事風險大增，北京與台灣武力差距更加擴大！賴清德延續蔡英文政策，只會讓台海更加危險。

第二個所謂經濟安全是國家安全，民進黨上台後最大的功績，就是直截了當地把台灣「護國神山」台積電給賣了，而最近更準備把工研院的半導體技術免費奉送給立陶宛！這種出賣高科技技術的作為，完全置台灣安全於不顧。

第三是和世界民主國家建立夥伴關係；民進黨執政後，我們確實看到世界各國絡繹不絕地派人來台訪問，可是這些人全都是來跟台灣明要暗搶，都是為了利益而來，沒半個真心朋友，最好的證明就是沒有一國主張和台灣建交！

最後的穩定而有原則的兩岸關係領導力更是通篇瞎掰，賴清德說大陸堅持九二共識一個中國，切斷了兩岸交流。可事實是九二共識根本是國民黨提出的，大陸只是附和而已，是民進黨堅持不要九二共識才切斷了兩岸的交流吧！

花納稅人錢投書做面子，卻是滿紙荒唐言，根本騙不了美爸，只能說是垃圾廢文又一篇。