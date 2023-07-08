戰國特色是群雄割據，互相攻戰，合縱連橫的外交替代不了各國從本國利益出發的爭戰。合縱連橫的重心是軍事力量，不是為了建立長治久安的和平共存，而是零和遊戲式的爭奪。各種外交手段到最後，還是你死我活。

即使中國提出和平倡議，追求全人類命運共同體，單只中國要求大同，其他各國不以此為目標。群雄各恃力量，各有野心，國際和平不過是暫時的勢均力敵，沒法分出勝負的臨時休戰，背後仍是建設軍備，以戰取勝。美國要以霸權控制全球，中國的人類命運共同體是它的對立面、障礙。它怎不千方百計要將中國的國際理想和實力摧毀，去掉挑戰？

美國說普世價值，認為西方各國都信奉這樣的價值。但歐洲也說歐洲價值，歐盟以內，波蘭與匈牙利卻提歐洲傳統價值，所謂西方便沒有因普世價值而團結一致。日本和南韓又怎樣可把自己歸納入西方的普世價值之內？

烏克蘭一戰，凸顯美歐的利益似相同但實在不一致。美國要消滅俄羅斯，歐盟各國卻猶豫。美國要脫鈎中國，反被歐盟游說成功，不脫鈎而是減低風險。烏戰愈拖延，美歐矛盾，歐洲內部矛盾愈會惡化。為烏戰而擴軍，德法兩國可借之推動歐盟建軍，不盡依靠美國駐軍。北約便從美國主導形成大西洋兩岸的分裂。歐盟有更大自主，內求統一，外求與中俄建立新的關係。而即使日本借中美矛盾迅速重建軍力，恢復對外軍事行動，卻不會全心歸順美國。

中日可以暗度陳倉，日本要恢復大國地位，一如德法，對美國便陽奉陰違。美國愈是折服不了俄羅斯與中國，依靠歐日的協助便使後者可與美討價還價。美歐日或許還可加上英國，各國便進入難以預測的角力，美國無力製造出一致的西方利益，就難控制它的盟友。

西方分裂之餘，中國、俄羅斯、伊朗因西方制裁而合作。印度、東盟、巴西和其他人口大國，有各自的利益，各自的追求。美國策動的新冷戰促使中俄伊走在一起，卻全球再無一統天下的有效體制法規把其餘新興國家收編，反而西方與中俄伊的衝突，無暇兼顧，也要拉攏它們支持，給予其餘各國更多的政治經濟空間發展。

於是，一方面大國角力，趨於軍事衝突。另方面，群雄爭戰，它們中間也會開始從競爭進而惡性爭奪市場與資源。