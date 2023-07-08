美國財長耶倫被視為拜登團隊中相對理性和務實的一位，很早就公開表明中美經濟不可能脫鈎，所以今次訪華似乎比上次國務卿布林肯訪華更值得期待。不少人猜測耶倫是為了推銷美債而來，這也許是其中一個目的，但相信還有其他更重要的任務，只是不便宣之於口而已。美方的公開說法是，耶倫將與中國高級官員討論多項宏觀與金融議題，包括如何負責任管控雙邊關係、針對關注領域的直接溝通、共同應對全球挑戰。這種美式官腔說了等於沒說，簡而言之，美方必定是有求於中方，否則拜登政府內閣要員不會爭相叩門。

可笑的是，有美國媒體故作驚人之語，聲稱耶倫此行不是來北京「乞討」，反而是來「拯救」中國。其根據是，中國經濟復甦沒有達到預期、中國出口產業有所下降、中國反間諜法嚇走很多投資者，有爆發金融危機的風險，需要美國拯救云云。這種胡言亂語完全不值一駁，美國本身的經濟和金融問題更嚴重，爆發危機的可能性更高，可謂自顧不暇，怎能拯救別人？退一萬步說，假使中國真的爆發金融危機，美國也只會落井下石，而不可能出手相助。過去美西方一直鼓吹「中國崩潰論」，不就是希望中國崩潰嗎？

老美就是如此不可理喻，明明有求於人，還以救世主自居，可見其傲慢已到了病態的地步。所以說，今次耶倫訪華之行大概不會有甚麼重大成果，充其量各說各話。至於中方會不會繼續拋售美債，或者轉而增持，完全基於本身利益考量，不可能輕易被美方左右。老美一直強調要管控雙邊關係，其實只要他們不再千方百計打壓中國，雙邊關係自然會緩和，根本沒有必要管控。

形勢比人強，隨着中美實力此長彼消，美國維護全球霸權愈來愈力不從心，遲早也要接受中國崛起的事實。老美若能認清形勢，坐下來好好談，對雙方都有利；相反，如果老美執意遏制中國，繼續不擇手段封鎖圍堵，到頭來只能自我孤立，畢竟沒有多少國家願充遏華棋子。

世界首富馬斯克指出，中國一旦下決心做一件事情，就一定能做好，各個產業都是如此。這不是誇張，也不是恭維，過去無數事實已經證明，將來的事實也會證明，美國阻止中國崛起的圖謀注定失敗。既然耶倫被視為相對理性和務實，應該明白這個道理。