近年香港股市低迷，有評論者嘲諷，單計美國蘋果一家公司的市值，都快將追上香港上市公司市值的總和。前瞻未來，香港世界金融中心的地位可以休矣。持此論者犯了一個大毛病，就是相信市場是理性的。實際上，金融市場或是由情緒主導，或是由玩家操控，帳面價值與實際價值不一定成正比，兩者出現背馳的現象十分普遍。市場上從來都是愚昧者眾，很多股民往往在股價過高時買入，股價過低時卻堅持沽出，因此才會成為大鱷們的肥美點心。

香港股民的蠢人蠢事不勝其數，還記得在2008年金融海嘯時，在本港上市的內地企業被盲目沽售。一家內房公司的老闆向傳媒抱怨，該公司的股價被非理性踐踏，集團坐擁多幢優質物業，只要抽出其中一幢出售，所得現金都多於當時股價的總值。他的弦外之音是嘲笑股民不智，手執魚翅卻當作是粉絲。事實證明這位老闆所言不差，2008年的瘋狂沽售過後，該公司的價值馬上回歸理性，股價在三年內大升10倍，讓不少低位沽售者恨得牙癢癢。

所謂「太陽底下無新事」，今日美國一家蘋果公司的市值，幾乎可以等於整個香港股市總值，這現象未必是反映出香港上市公司不濟，而是反映出股民的愚昧。公司真正價值主要是體現在盈利能力之上，翻開2022年的業績報告，單計在香港上市的中國工商銀行和中國建設銀行，這兩家企業的總利潤便已超越美國蘋果公司。

香港的上市公司數以千計，單是其中兩家企業的賺錢能力，都已勝過美國蘋果公司，而區區一隻蘋果公司的股票，市值竟然可以跟香港所有上市公司相彷彿。你若說市場是理性的，呵呵！我誓死不認同。