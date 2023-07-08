美國特勤局日前在白宮西翼發現一小袋可卡因粉末。前總統特朗普藉機攻擊總統拜登及其子亨特，暗指有人有不良嗜好。白宮發現粉末實在可大可小，必須拿出來評個究竟才是。

特朗普在旗下社交平台發文前，不知是否徵詢了法律意見，畢竟他既是發文者又是平台創辦人，誰敢寫包單發文若觸怒了華府主人，會不會被制裁啊？看侵侵寫道：「真的有人相信，在白宮西翼非常靠近橢圓形辦公室發現的可卡因，是供亨特及拜登以外的人服用嗎？」他先把範圍收窄到總統辦公之地，試圖標榜事發地點絕非等閒之輩能輕易靠近，然後再以雙重疑問方式，詢問有無人相信事件是與拜登父子以外人士有關，即使被告上法庭，也可辯稱只是在探問「有否人相信、有否拜登父子以外的其他人」，似乎官司纏身的特老頭學乖了。

既生侵，何生登。特朗普遷怒於天敵拜登，死咬不放，這個不難理解，但將矛頭掃向亨特，指控不可謂不嚴重。眾所周知，有人的兒子早前涉非法擁槍及漏稅，惟與司法部達成認罪協議，同意承認兩項故意不繳納聯邦入息稅的罪名，換取司法部不起訴非法擁有槍械，免卻牢獄之災，遭輿論炮轟獲得優待。若然這位令爸爸自豪的兒子被指在總統辦公地方進行不良嗜好，究竟國家機密會不會在有人正迷幻間給洩露出去呢？又或外界會直指可卡因事件解釋了何以有人經常性口出狂言？

白宮粉末事件的重點不在於誰遺下了，因為論嫌疑，特勤局也有嫌疑，此事重點是它竟然曝光了。特朗普在位那個年代沒有特勤局嗎？何以他退位後才被揭撕毀文件沖廁？白宮粉末足令拜登很沒面子，為今之計，一於橋不怕舊，索性甩鍋某競爭對手大國，說是受到大殺傷力武器攻擊啦笨。