向來親民進黨的英國《金融時報》，近日罕見地刊載了一篇幕後報道，宣稱在台海兵凶戰危的現狀下，連中產階級都開始將資產移往海外，其中，一些「和民進黨有關係的有錢人」，正在推行「資產多元化」風潮。

文中說，去年8月美國時任議長佩洛西訪台導致解放軍圍台軍演後，許多台灣客戶開始尋找如鑽石、藝術品等更容易在戰時帶走的資產。而過去只有富豪才會想到的海外投資移民，現在很多中產階級也開始這樣做。原因很簡單，因為兩岸危機逐漸升高，讓愈來愈多人開始思考，一旦發生狀況，要如何在第一時間保障自己與家人的安全？

其實早在上世紀70年代時，由於台灣退出聯合國，中美建交，讓台灣富人感到朝不保夕，紛紛將妻兒資產移往國外，多年來這已經變成一種傳統，2018年的一項研究顯示，台灣境外財富總額佔國內生產總值（GDP）的22%，而世界各國的平均是不到10%。 顯示台灣富人的危機意識非常強烈，這其中當然包括了很多民進黨的幕後金主。

這些富人過去為了避免被查獲，在香港、英屬維爾京群島、開曼群島等避稅天堂設立空殼公司，導致中國和台灣的稅務機關都查不到這些台灣企業在中國究竟獲利多少，許多台灣老闆也在這種漏洞之下操作私人資產。現在，台灣再次面臨戰爭風險，更多人想要逃離，而這一切都是民進黨甘心當美國爛頭蟀，錯誤的兩岸政策所帶來的後果。

要遏止這種逃亡風潮，最好的方法當然就是讓兩岸之間的衝突降溫，可是目前民調最高的賴清德，不但是民進黨推派的台灣大選參選人，其路線事實上比蔡英文更為激進！賴清德若是當選，台灣的逃亡潮恐怕只有更加惡化！