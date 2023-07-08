正論：一意孤行排核水　日食把關須進取

在一片受賄疑雲、部分專家以及鄰近地區反對之下，國際原子能機構依然對日本排放核污水開綠燈。中國政府對此強烈反對，但仍無阻日本「攞正牌」將核污水排出大海。香港作為日本農林水產品最大出口市場之一，港府如何確保進口日本食品安全，成為市民刻下最關心的議題。

內地當局表明，禁止進口福島等10個縣（都）的食品，並對其他日本食品，尤其是水產，嚴格稽核其食物安全證明。立法會昨日討論相關事宜，有議員認為港府應跟從內地做法，相信禁止10個縣（都）的食品進口影響輕微。

然而，港府至今依然唯唯諾諾，一味強調已禁止進口福島的水果、蔬菜和奶類飲品，又揚言一旦日本開始排污，「不會猶豫考慮禁止進口日本高風險地區的水產及農產品」，但連「不會猶豫」也僅限於「考慮」，究竟港府有沒有決心跟隨內地做法，實在令人懷疑。

誠然，香港人喜愛日本的程度，已達到視日本為「第二個家鄉」的程度；香港亦是日本農林水產品最大出口地之一。以港產官僚做事瞻前顧後的作風，要他們一刀切禁止日本食品進口是完全不可能，但連禁止10個高風險縣（都）的食品進口也未有明確表態，一味以「語言藝術」蒙混過關，表現實在太過窩囊。

更不必說，儘管港府禁止福島大部分食品進口，但原來不包括果汁。環境及生態局局長謝展寰聲稱，水果用作榨汁，外皮會被移除，認為風險不高。原來連福島果汁也被港產官僚視為風險不高，試問叫市民如何相信，港府會認真為日本進口食品嚴格把關？

別看國際原子能機構為日本排放核污水背書，其實早前已有南韓媒體披露，日本官員用100萬歐元收買國際原子能機構工作人員，該機構對此一直沒有澄清，總幹事甚至承認內部專家對排放核污水意見分歧，可見日本這樣做會引發怎麼樣的後果，專家們也心裏沒底。何況日本排放核污水長達30年，核污水隨水流漂散，10年後便擴及全球海洋，後代子孫勢必為此「埋單」。

很明顯，日本自私自利，核污水成為它無法承受的重，便決心拖全世界一起蹚這渾水，同攬炒沒有分別。倘這些污水真的如日本官員所說「比飲用水更安全」，為何他們不在國內排放？不自行飲用這些安全污水？中國強烈反對，絕非杞人憂天，而是既有科學根據，也是保護國民生命。事實上，一項檢測結果顯示，在福島海灣內捕獲的一條魚，放射性元素銫的含量超標180倍，令人嘩然，即使經過稀釋才排放出海，誰也不能保證沒有問題。單靠食安中心抽驗進口食物，完全無法予人信心，港府一味虛應故事，並非負責任的做法。

這些年來，有毒食品如入無人之境，幾乎沒有一次是由食安中心主動揭發，「核食」會否長驅直進，怎能不令人擔心？港產官僚向來不敢為天下之先，若連國家做法也不敢跟從，還能指望他們保障市民健康嗎？