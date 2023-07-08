功夫茶：拖拖拉拉實出事　驗樓維修不宜遲

唔知大家最近有冇發現，揭開份報紙，咦，啲新聞又係呢啲，唔係當街打劫，就係當街斬人，一下就冧呢樣、冧嗰樣，仲以為好似拍電影咁，自己一個唔小心陷入咗無限輪迴，嚇到要睇番個日期，新一日嚟嘅，咁先定番神！家陣做新聞，做到好似做常聞咁，香港依家就好似一個重症病人，食完藥又翻發，改善完又惡化，無他嘅，皆因個病根未消除，啲衰嘢咪重演又重演囉！

個病根係乜？梗係港府施政有問題！睇番早排旺角道寶安大廈冧石屎嗰件事，冧咗一次當局都未知驚，係要冧完一舊又一舊，啲官員先識急急腳補救，點會唔關港府事呢？咪以為只係事後補鑊太遲咁簡單，事前都做得唔好㗎。冧石屎事件之後，揭發當局原來早喺8年前已經發出強制驗樓，但足足拖咗8年。點解可以拖延咁耐，呢8年期間，又發生咗啲乜呢？會唔會有部門需要檢討，或是負上責任呢？呢啲都係市民好關心嘅問題嚟。

呢嗱！市建局樓宇復修總監尋日就喺大氣電波透露，當局喺展開「樓宇更新大行動2.0」之後，曾經接獲大量申請，事件中嘅「主角」寶安大廈亦係其中一分子；當局喺2018年10月收到寶安大廈嘅申請，但當時冇直接批出所有工程，原因係申請太多，為免影響工程價格同質量，所以就唔一次過批出，而係按樓宇嘅風險等因素作為依據，分咗5輪批出；寶安大廈就不幸排到最尾，喺第5輪，即係2021年3月先獲批出「原則上批准通知書」。

按照當局嘅說法，寶安大廈一方查實已經好快手；皆因樓宇維修程序通常需時3年，但大廈喺收到有關通知書之後，同年11月已經開始就委聘顧問招標，只係收標之後撞正新冠疫情，法團開唔到會，直到上年9月先開會決定聘請嘅顧問，令維修工程延誤，去到今年3月就提交咗驗樓報告。

聽番成件事，好似中間夾雜咗無可奈何、不可抗力嘅因素喺入面，之但係有啲位，查實係需要檢討。首先，何解8年前發出強制驗樓，當局去到2018年10月先收到寶安大廈嘅申請呢？其次，係咪真係需要分成5輪咁多呢？就算當年一開始嘅評估認為風險低，當局之後有冇繼續做評估，確保大廈唔會忽然急劇惡化呢？打個比喻，一個人上咗年紀，當局都建議每年做一次身體檢查啦，命仔緊要嘛；咁一幢大廈嘅安全關乎咁多人命，只做一次評估又點夠呢？假如做多一兩次，及早發現問題，係咪可以避免意外發生呢？

話口未完，尋日又有市民喺旺角發現有大廈外牆出現裂縫，都咪話唔得人驚！當局做嘢係咪仲要咁拖拖拉拉呢？公務員加薪方案尋日獲得通過啦，人工加咗，係咪應該加番兩錢肉緊呀？