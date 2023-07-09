世界視線：金磚峰會尋突破　建立勢力抗西方

金磚國家新一輪峰會將於8月22至24日在南非約翰內斯堡召開，但由於南非是國際刑事法院成員國，就有義務要執行拘捕可能到來參加會議的俄羅斯總統普京。中國政府表態支持南非繼續舉辦，南非可賦予普京外交豁免權。

今次會議備受國際關注的事項，是金磚五國會否敲定成立共同的新貨幣，或起碼同意應用某一種或多種可共用的貨幣，並協定行使金本位或其他珍貴實物的保證，包括貴金屬、稀土金屬、糧食、油氣等。還有就是各成員國與其創立的「新開發銀行」的協作關係，當然更要考慮接納哪些新成員加入的問題。今次會議也會集中討論如何協助「全球南方」特別是非洲的發展。

其實6月下旬在巴黎舉行的新全球金融公約峰會（Summit for a New Global Financing Pact），非洲重要國家的領袖就齊聲撻伐西方國家建立的國際貨幣基金組織、世界銀行如何壓榨發展中國家，特別是在如今俄烏戰爭及美國瘋狂加息下，單追逼發展中國家交付達一萬億美元的貸款利息就令它們吃不消，要另尋資金發展。這些非洲國家領袖早前到訪俄烏兩國，要求開放糧食、肥料運非應急，以及終止戰爭。

金磚峰會即將召開之際，有近20個國家表達了有意加入該組織，非洲的埃及有政治分量，尼日利亞是石油及珍貴礦產大國；拉美的阿根廷是農業大國；亞洲的印尼是人口及物產大國，更重要的是沙特阿拉伯這石油及資金大國想要加入。此外，還有伊朗及委內瑞拉這兩大石油國，若它們與沙特阿拉伯牽頭，結合其他阿拉伯產油國家與金磚及其他國家放棄使用美元買賣石油，美元世界貿易額會即時下跌10%以上，加速去美元化。

今次峰會若能建立一個新的貨幣及借貸體系，首先可以打破一直在維護美國金融霸權的美國大金融機構，所建立對主權國的評級制度；其次是可設法打破以英國倫敦為中心、長期壟斷的國際船運保險制度，使西方以外的航運可自主化。

此外，還有金磚體系的國家主權問題。西方國家400年來是靠強大的軍事力量支配世界和維持自身繁榮穩定的，過去西方國家對弱國發動的戰爭，以及如今的俄烏戰爭，就證實北約如何想摧毀俄羅斯以維持霸權。金磚體系要謀求成員國的安全及發展，也要建立共同守護的安全體系，保證不被侵略或顛覆。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻