功夫茶：升學求職談理想　如何選擇費思量

蓮荷擎起綠成蔭，荔熟蟬鳴盛夏臨！每逢呢個時候，亦係學生最忙碌於思考升學嘅切身問題，當然，作為家長嘅亦都為子女升學煎熬，淨係考慮留港讀吖抑或海外升學都煞費思量，譬如話有家長擔心在港讀書壓力大，怕子女頂唔順；又有唔少家長會考慮送子女到海外升學，冀擴闊佢哋視野，培養其獨立生活能力等，之但係又唔知點樣揀。要言之，做學生嘅為升學苦惱，做家長嘅為子女擔憂！

呢嗱！第29屆「香港國際教育及職業展」尋日起一連兩日喺香港會議展覽中心舉行，分別設有「本地升學區」同埋「海外及內地升學區」，匯聚共24個國家和地區院校、教育機構及升學顧問，吸引唔少市民或家長帶同子女到場，希望得到啲用得着嘅資訊。此外，大會特設「職業廣場」，有超過40家企業、機構和紀律部隊參與，合共提供逾2,000個職位空缺。若然成績不算太理想而想投入「社會大學」，亦可以考慮。

有家長表示，其女兒就讀中三，曾因功課及測考太多以致情緒一度崩潰，考慮到在港讀書或不太適應，故打算今年送個女到海外升學；佢又指美國費用仍然昂貴，加上暴力、校園槍擊常發生，即使有親戚居於美國，亦非首選，諗住赴澳洲升學。

有移民顧問透露，一向為港人移民熱門首選嘅加拿大，近年出現新變化，除溫哥華及多倫多外，另一城市卡爾加里（Calgary）最近多咗港人查詢，佢話「10個問加拿大，有兩個都係問關於卡爾加里」，功夫茶相信溫哥華和多倫多因為已太多港人移居，生活水平扯高，惟有「另闢蹊徑」搵卡爾加里。而事實上，卡爾加里多次被列入全球十大宜居城市之一，係加拿大第三大城市和第四大都市區，而其物價及樓價比起溫哥華及多倫多應較低。

至於非英語系國家嘅升學查詢，近年亦有變化，尤其係台灣。據移民顧問指出，2019至2020年移民潮開始初期，好多港人查詢移民台灣，之不過近期減少，相信同政局不穩等因素有關。除咗政局不穩，台灣近年經濟不景氣，大學畢業生平均起薪點都係台幣3萬多元，折合約港幣8千多元，比香港低好多，是以選擇往台灣升學減少可以理解。

香港，冇錯曾經有過風光及輝煌嘅日子，可惜俱往矣！呢，有移民機構最新調查顯示，多達85%受訪者有意喺兩年內離開香港，其中以家庭月入15萬元以上嘅中產家庭比例最多，佔36%。嗱！有移民機構高層亦表示，如今較多家長及學生前來查詢，主要關注海外升學嘅情況，大部分心儀地區為英國和澳洲，有一至兩成顧客關注升學後如何移民等。可見，港官唔好成日自吹自擂，「香港幾好都有，點捨得走」呢支歌仔已隨風而逝！如今叫學生在港升學都難，睇吓中小學縮班殺校就知，仲講乜優勢？