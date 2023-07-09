本文先問句多餘的話：這陣子前後腳訪問北京的布林肯和耶倫，有甚麼不同嗎？布林肯是男的，耶倫是女的；一般而言，男的較剛，女的較柔。布林肯是美國國務卿，耶倫是財政部長，布林肯官大一級。布林肯長期在政壇和官場混，是政客出身；耶倫是經濟學家，屬專業人士從政，只解決財經問題。

布林肯訪京時，中美關係正在低谷，頗為緊張，他赴京訪問，有破冰之說，事前還發生「氣球事件」，歷盡波折；耶倫訪京時氣氛有了緩和，雖然出現拜登「失言」，但很快過去，中南海大人有大量，讓耶倫不必背着心理包袱訪京。布林肯訪京時，還要端出架勢，說些狠話，行程兩天，來去匆匆；耶倫訪京時滿面笑容，熱情有禮，老太太一人走下飛機，握住中方接機人員的手，長時間緊緊不放，耶倫行程4天，顯示她和中方的會談相當細緻務實，基本態度是不和中國脫鈎，「要通過一套公平的規則，可以使兩國受益」。

中國是禮儀之邦，待客有道，講究的是「有朋自遠方來，不亦悅乎」。然而，目前形勢下，布林肯和耶倫訪京，都不能算是「有朋自遠方來」，只能算是中美兩國交手的談判家或使者。他們兩位的最大區別在於，耶倫的態度比布林肯要更老實一些、更有誠意一些。因為拜登政府在布林肯又耍了一回「兩面派」後碰了壁，不得不更加收斂；要不然，耶倫老太太萬里之遙跑來4天空手而歸的話，那就太丟人現眼，十分無聊，蝕咗油錢也。

中國「歡迎耶倫」是做了準備的。她來訪前夕，中國公布了《對外關係法》，推出了限制稀有金屬鎵和鍺的出口政策，這對美國發起對華貿易戰、科技戰、金融戰是當頭棒喝，精準反制。耶倫既然是美方的談判家，當然來者不善，中國擺出陣勢，殺殺美國的威風是必要的。

耶倫訪京前後，一口一個要討「公平」，要維護「美國國家安全」，分明含有攻訐中國之意，北京必須針鋒相對。