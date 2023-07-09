自從2009年之後，香港政府鮮少對壓抑樓市的措施「減辣」，近日卻突然宣布，1,500萬元以下自住物業的按揭百分比，將放寬至七成；1,500萬元以上至3,000萬元的樓宇，則放寬至六成。

香港樓價高企，市民「上車」困難，故政府早年推出「辣招」，防止樓市過熱，本是無可厚非。但所謂「法令依時而作，制度各順其宜」，年代不同，政策也應與時並進。由2019年至今，時變勢變，香港的面貌早已異乎疇昔。這幾年間，本城遭遇內外夾擊，中美兩國貿易戰、反修例風波、新冠疫情、通過《港區國安法》，再加上移民潮，環顧全球，大抵沒有哪處地方像香港一樣，要同時碰上這麼多考驗。

世界和香港的局勢變了，此地政策卻是一仍故舊，這豈不荒謬？樓市「辣招」是多年前制訂的，早已完成歷史任務，理應全面撤銷，撤銷速度更不宜蝸步而行。筆者過去曾舉出「聯繫匯率」為例，指港幣與美元的匯價掛鈎，是上世紀80年代、非常時期制訂的非常手段。香港成功度過金融危機之後，就理當取消，否則本地的貨幣自主權就會變相落於人手。可惜，香港領導班子沒有在適當時候取消聯匯，如今事隔數十年，積重難返，再想取消便是十分困難。

樓市「辣招」也是同樣道理，客觀環境一旦改變，就應馬上作出相應調整，否則就會如同慢性吸毒，愈纏愈深。況且新冠疫情之後，香港的經濟欲振乏力，地產與銀行業都是百業之母，地產業受壓，銀行業亦難有好光景，繼而各行各業都會疲不能興。

際此之時，就連內地都放寬對樓市的限制，香港仍然抱擁大量「辣招」，這豈非太不識時務？