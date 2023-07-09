中國和越南關係長期欠佳，日前越南政府就以一部美國電影有畫面展示「九段線」南海地圖為由，禁止該部電影在國內上映。一個原本打算到越南演出的南韓女團，也因捲入「九段線」爭議而觸發大批越南民眾抵制。

越南人普遍對中國持負面觀感，近因當然是近年中越在南海問題上有衝突，但更重要的是遠因。不少越南人在長期教育下一直記住中國歷史上對越南的「侵略」，尤其是1979年的中越戰爭更令很多人懷恨在心，一有人炒作南海問題，就很容易燃起越南人的反華情緒。

近年中國崛起，同樣加深越南的安全恐懼，於是尋求美國介入，兩國關係持續升溫。今年是美越建立全面夥伴關係10周年，美國除了4月派國務卿布林肯訪問河內，列根號航母上月底也到訪越南，反映兩國在軍事合作方面逐步加強。但我相信越南不會因此轉向親美抗中。須知道，越南對中國的經濟依賴程度極高，生產貨品的原材料大多來自中國。近年越南經濟發展蓬勃，很大程度上也是因為中美貿易戰，許多中資企業轉到越南開廠轉換出口來源地，越南根本無法切割對中國的經貿聯繫。

更重要的是，越美在政治制度方面存在很大矛盾。早前越南發生襲擊政府機關的恐怖主義事件，河內政府就相信是在美越南人組織策劃，但苦於沒有證據顯示華府背後支持而不了了之。對越共來說，領土固然重要，維繫政權也是頭號大事。越南一旦太過親美，隨時會被美國反噬喪失政權。

越南未來仍會採取對沖戰略，在南海問題上繼續借助美國向中國叫板，但經貿方面又會與北京保持合作，避免被任何一個大國牽着鼻子走。