新北市民進黨議員林秉宥與研究槍械的網紅「山姆小叔Gun&Fun」等人合作，在網絡公布實測台灣軍方抗彈板的部分測試影片，結果顯示無論是北約5.56或是AK47所使用的7.62口徑子彈，在15公尺的距離都可直接貫穿抗彈板，毫無防護功效，引起軒然大波。原本大家以為軍方會以抗彈板是假造的或是測試過程有問題來辯解，沒想到軍方卻證實了該抗彈板是軍備局205廠所生產的，資料完全符合，然後話鋒一轉，恫嚇如經查證確實是軍品，將依法追究法律責任。

軍品外流顯示軍隊管控出了問題，當然該查，違反紀律規定的人被處分也無話可說。但這根本不是問題的重點啊！問題的核心在於，花了大錢研發的抗彈板經不起實測考驗，這到底是出了甚麼狀況？結果軍方只是複製貼上一堆該抗彈板經過認證測試的廢話，卻完全沒有解釋為何會被擊穿，這樣的東西為何能夠通過認證？是廠商作弊還是官商勾結？軍方好歹也該給個說法吧？

如果無法解決問題，就解決提出問題的人，這種思考模式當然「非常台灣」，但過去不打仗也就算了，現在台灣愈來愈接近戰爭邊緣，美國爸爸還一直鼓吹要台灣添購單兵武器打城鎮戰，鬧了半天，卻連一個區區抗彈板都沒法達標，難道軍方真的期望用愛作戰，人人神功護體保台灣嗎？

幸虧這次揭發爆料的是民進黨議員，所以綠媒大都輕描淡寫帶過，網軍側翼也是集體忽略這件要聞，期待用相應不理的方式讓它就此淹沒在新聞大海之中。要是在野黨的議員出面爆料，我看恐怕1450（網軍）又將傾巢而出，大打中共同路人與認知作戰，趁機化危機為轉機，再賺一波「杧果乾」（亡國感）紅利。在野黨真的要加油了！