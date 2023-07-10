功夫茶：基層牙痛一味忍　加強支援莫再等

好多人都經歷過牙痛，正所謂「牙痛慘過大病」，經歷過牙痛嘅人，絕對唔會想再經歷一次！之不過，生活喺香港地，搵朝唔得晚，打工都耗盡心力，邊有時間同精神去好好護理牙齒，何況私營牙科診所收費不菲，能夠早晚刷牙、常用牙線、漱口水等，已經係大部分人嘅極限，又有幾多人真係負擔得起每年甚或每半年洗牙，做一次牙科護理呢？結果好多口腔小問題積積埋埋，小病變大病，辛辛苦苦捱到退休，牙都唔多隻，真係食飯都冇味！

呢嗱！有團體早前發起調查，訪問132名年齡介乎45歲至64歲嘅基層市民同埋74名殘疾人士，結果發現80%基層中高齡人士同埋72%殘疾人士喺過去一年有牙痛或者蛀牙問題，但不足三成人選擇向牙醫求診，大部分受訪者都係選擇忍耐，或者買坊間啲止痛藥食吓，叫做頂住先咁。唔好以為有近三成人向牙醫求診就叫好，雖則今次調查冇說明，之但係查實好多基層向牙醫求診，都係補到就補，補唔到就剝，斷唔會話杜牙根。眾所周知，恒齒剝咗就唔會生番出嚟，咁剝一隻少一隻，又冇錢種牙植牙，最後咪冇晒啲牙，要戴假牙咁囉！

唔知情嘅人可能會疑惑，香港有公營醫療服務㗎嘛，點解唔去公營牙科呢？弊就弊在本港嘅公營牙科，花名叫做「公僕牙科」；全港數十間公營牙科診所，主要係為公務員同公務員家屬服務，肯接街症嘅只得11間，仲要每星期只得一至兩日嘅半晝，真係難過買演唱會門票，通宵排隊都唔一定有用。咁好彩真係排到，查實公營牙科都只係提供止痛同剝牙服務；對於打工仔嚟講，假如浪費大半日時間去排隊，最終只係拎止痛藥或者剝隻牙嘅話，可能真係使多幾百蚊去私營剝比較划算；畢竟香港地，時間就係金錢，返多日工可能已經回本兼有賺。

唔係要去指摘港府次次都係「公務員優先」，之不過當局係咪應該考慮吓基層市民嘅苦況，提供更多支援呢？公營牙科服務爆滿，咁當局可以資助啲基層去私營牙科嘅啫。嗱！發起今次調查嘅團體就建議，當局可以為45歲以上人士設立1,000元牙科護理券，金額唔算好多，但起碼足夠基層市民睇番一兩次牙醫，作用查實好大；團體又建議，當局可以放寬關愛基金牙科項目嘅年齡限制。都啱㗎！所謂「病向淺中醫」，睇牙查實都適用，如果年齡限制設得太高，等到「病入膏肓」先睇牙醫，要治療都麻煩啲啦！

有咁多好嘅建議擺咗喺度，港府仲需要猶豫啲乜？唔通擔心會增加開支？就算庫房空虛，但呢啲係社會福利嚟，都叫用得其所，又點會惹嚟質疑呢？與其花錢去搞咁多唔等使嘅工程，不如切實改善社會福利，贏番啲民心好過啦！