日本福島核電站的核污水排放，勢必於8月開始。此舉將污染太平洋，毋庸置疑，值得關注的事項有若干點：

一、此舉最受影響者為日本人，因污水在其岸邊排放，可見排放的方式日人應已經過詳細考慮。鄰近國家大為不滿，十分容易理解。二、當今的世界一切以政治掛帥，中國過去百多年飽受日本侵略之苦，而日本自二戰後又極親美，故此反應最激烈。南韓及台灣行親美路線，並無多大的反對聲音。三、鄰近國家嚴密監測福島鄰近的縣所生產的食品，並不困難，不涉及高科技及高成本。

舉世應警醒的是核電站的安全問題。為求減低碳排放，某些西歐國家重啟核電計劃，中國更是舉世在建核電站最多的國家，香港也將引入更多核電，可見核電站的安全運作勢必愈來愈受關注。環太平洋的火山活動持續活躍，地震及極端天氣頻繁，其強度未必一定影響到核電站的安全，但極堪注意。在如斯背景下，各國本應衷誠合作，探討核電的安全問題。現時卻因政治紛爭，壁壘分明，有時甚至達到罔顧事實的程度，令人嘆息。

福島的核意外乃繼1986年烏克蘭切爾諾貝爾核電意外後的最嚴重事件，幾個機組的堆芯熔解，堆芯內的鈾繼續分裂，不斷產生大量熱能，因而需要巨量海水冷卻。日方可能參看切爾諾貝爾的經驗，推算到30多年的時間便足夠讓鈾完全分裂，才有30年解決問題的計劃。聯合國轄下的國際原子能機構（IAEA）的評估應較可信。雖然近日網上有不少攻擊該機構的聲音，但聯合國的架構應受尊重，否則弱小國家更無發聲的地方。細心閱讀IAEA的報告，便知道它並非盲目支持日方的計劃。