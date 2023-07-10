台灣的國安局長蔡明彥指控大陸上半年對台進行認知作戰的重點，在塑造台海「兵凶戰危」的氣氛，並分化台灣與國際盟友的合作。光是上半年就搜集到1,800件爭議訊息，比去年的1,400件還要多，隨着選舉期限接近，爭議訊息必定會更加充斥。他強調解放軍根本不具備發動戰爭的能力，大家不要中了共產黨的詭計。

問題來了，誰在塑造台灣「兵凶戰危」的氣氛？答案是美國爸爸！美國從前年起便不斷宣稱解放軍意圖攻台，從2035、2030、2027甚至2023年都有人講。而不斷公布兵推結果，認為解放軍已具備攻台能力，即使美軍傷亡慘重，仍無法阻止解放軍登陸台灣的又是誰？答案還是美國爸爸！蔡明彥說解放軍沒有能力打台灣，不就等於是說美國爸爸說謊，這是標準的「疑美論」，賴清德還不趕快把蔡明彥抓起來嗎？

再說為何今年爭議訊息會增加，理由很簡單，因為馬上要大選啊！去年不過是選縣市長，都已經有熱烈政策討論了，今年各參選人的政策與取向更攸關台灣未來發展，討論熱烈不是理所當然的嗎？

蔡明彥說公共政策當然可以討論，但中共透過塑造錯誤資訊，且運用台灣的網紅或相關輿情，形塑台灣民眾對於政府或是民主制度運作的不滿。他等於是說，台灣民眾只要對政府政策不滿就是假訊息！如果大家真的都對民進黨如此滿意，請告訴我為何賴清德到目前為止，支持度始終不到四成？這不正表示台灣民眾的不滿？難道台灣六成民眾都是中共同路人嗎？

其實最愛散布錯假訊息、進行認知作戰的正是民進黨，要維護台灣安全，就要先把蔡明彥之流趕快清除，民眾才可以真正知道事情的真相。