近日關於俄烏戰爭的頭等熱話，莫過於美國宣布向烏克蘭提供集束彈。在網上，撐烏網民無不歡喜雀躍，認為可扭轉局勢，對俄軍造成巨大殺傷。然而也有一些聲音憂慮美國開此先例，或許會導致戰事再度升級，最終受害的始終是平民。

在發表觀點前，容筆者先簡單介紹何謂集束彈。集束彈又名子母彈，簡單來說就是把多枚小型炸彈（子炸彈）集合成一枚炸彈或炮彈（母炸彈），在擊中目標前，子炸彈會脫離彈體，利用數量特性增加殺傷範圍。雖然殺傷範圍增大，且堪稱無孔不入，惟因每枚子炸彈的爆炸威力不大，對於裝甲的穿透力不足，一般而言，集束彈多被用於針對防護力較弱的目標，諸如人體。

使用集束彈的最大好處，顯然是能有效地殺傷敵軍士兵，尤其是躲在戰壕內的士兵。白宮聲稱，提供集束彈的主因是烏軍的彈藥幾乎耗盡，又一官腔代表作，雖稱不上是謊話，卻沒正面回應問題。雖然美國至今已向烏克蘭提供了逾200萬枚傳統炮彈，對彈藥庫存量構成壓力，卻遠遠未到必須以集束彈替代傳統炮彈的地步。美國之所以向烏克蘭提供集束彈，主因在於烏軍反攻時無法突破俄軍嚴密防守；俄軍本來在人數上已有壓倒性優勢，加上快速地構建了大量簡易防禦工事，諸如戰壕等，使烏軍舉步維艱；假若使用集束彈則有助打破僵局，從戰略層面考慮，或許是成本最低、效益最大的方法。

然而，集束彈也有為人詬病的地方。集束彈的無差別攻擊，容易造成平民傷亡，明顯與現代戰爭追求精準打擊背道而馳；況且，子炸彈的啞彈率高，引爆失敗後容易變成「地雷」，在戰爭結束後，持續威脅居民生命安全。基於集束彈的危險性，至今全球已有逾百個國家簽署公約，禁止在任何狀況下開發、生產、儲存、轉讓或使用集束彈，只是今次事件中的主角，美國、烏克蘭及俄羅斯，均未有簽署該公約，自然不受限制。

事實上，從開戰至今，俄烏雙方均一直有使用集束彈，只因集束彈穿透力不足，無法有效摧毀高價值軍事建築，加上開戰之初，以城市巷戰為主，市內充斥大量平民，雙方皆不欲波及無辜平民，招致國際輿論指摘，因此使用頻率並不高。如今戰場以荒郊、村落為主，戰線附近鮮少有平民出沒，雙方不再顧忌，集束彈的使用頻率也愈來愈高。

既然烏軍一直有使用集束彈，那麼為何美國提供會招來罵聲？除了集束彈的壞處，更重要的是美國主動提供等同默許烏軍使用，那麼其他國家該如何譴責俄軍使用集束彈呢？若西方國家繼續發聲，這不就是雙重標準嗎？又如何說服公眾？進一步來說，既然美國都主動提供予烏軍，那麼俄軍還有顧忌嗎？雙方頻密使用集束彈造成的後果，便是數萬枚啞彈埋藏地下，最終受害的，難道不是平民嗎？