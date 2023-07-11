功夫茶：易通行多甩轆　的士界被玩殘

「易通行」係一項智慧出行措施，透過繳費車輛貼遙距繳付隧道費，駕駛者喺過隧道時就毋須排隊及喺收費亭停車繳費，「呼」一聲踩油門就可更暢順過唔同嘅隧道，體驗全新駕駛樂趣！之不過，有關系統平台自5月7日實施至今，兩個多月以來，卻不斷收到投訴「扣錯數」及「冇扣數」，的士業界更轟其多漏洞被玩殘！

各位，「易通行」運作兩個多月，5月7日率先喺青沙管制區實施，如今已增至3條，包括「城門隧道」及「獅子山隧道」；而紅磡海底隧道將於本月23日凌晨5點起實施，屆時車輛駛經收費廣場時就毋須停車繳費。相對3條隧道已經使用「易通行」，再加埋紅隧，應該更振奮駕車人士嘅心，皆因紅隧使用率更普遍，一眾司機又可以「呼」一聲踩油即過，相信紅隧或許冇咁塞車，好應該高興吓！之但係又唔係想像中咁噃！尤其的士司機反應最大，要求紅隧暫緩推行！否則「一通即死」徒添民怨！

阿哥！香港係國際大都會，港官亦常自詡香港係「智慧城市」和「創意之都」，冇理由推行一個「易通行」都唔掂啫！「易通行」原本今年年頭實施，最終都拖到今年底先全面推行，可惜官僚推行起來卻仿似倒瀉籮蟹！的士行業更加呻到全港樹葉都落！是咁的：的士業界質疑「易通行」系統存漏洞，包括每日近兩成「司機卡」過隧道後冇被扣數，加重車行代理同司機「對數」情況，換句話說，即係等同將系統「錯誤」責任轉嫁車行代理身上。呢嗱！香港的士小巴商總會理事長喺大氣電波表示，旗下管理約700部的士，日前有195架次過隧道時，易通行「司機卡」冇被扣隧道費，原因或與轉線駛入隧道時，系統無法同時偵測多輛車有關。700部有成195架次扣唔到錢，都好誇張啫！

香港約有1.8萬架的士，每日咁多的士穿梭隧道，如果開埋紅隧，仲係甩漏扣唔到錢，條數就係天文數字，車行經營愈多的士，都真係唔知點對數，唔通又要請多一批人每日對數？依家惡搵食，仲要車行加重行政成本？唔怪得的士行家聽見話今個月23日紅隧實施「易通行」，無不撞鬼咁嚇到一額汗！

呢！運輸署署長就話，每日有共3萬架次的士，駛經3條已實施「易通行」嘅隧道，亦已得悉有關未能扣錢事宜，依家正開發專屬的士司機嘅手機應用程式，畀司機自行繳費喎！有任職10年嘅的士司機指自「易通行」開通後，佢有超過30次冇被扣錢，而佢套司機卡座係由運輸署人員幫手裝上，冇得賴「裝錯」，佢質疑系統唔成熟！功夫茶勸喻官僚唔好吊頸鬼搽粉，死要面子咯！都係先開通好有關的士司機嘅手機應用程式，試過無問題先開埋紅隧，否則屆時又倒瀉屎，搞到一褲都係，盞更丟架咋！