印度在今年G20和上海合作組織作為主席，但表現惡劣，它一心想作為「全球南方」國家的領袖，可是德不服眾。由於印度對中國出於妒忌和競爭，未能與中國及其他新興大國好好合作，尤其在上海合作組織會中反對中國的一帶一路倡議，弄致各成員國除印度外一起發表聯合聲明，使上海合作組織首次出現公開的分歧。印度亦反對金磚國組織的擴大。它的私利變成西方以外新興大國合作的最大障礙。今後印度會何去何從呢？

印度一直想像中國成為舉足輕重大國，在國際事務起重要作用。此所以它刻意要代表全球南方國家。但若排斥抗拒中國，便實際在全球南方陣營製造分化，不利團結，更不利與西方競爭。印度執意如此，中國及各國可怎樣應付呢？

美國為首的西方正積極爭取印度，聯印抗華。美國2007年拉印度入印度太平洋區域的美國的四角安全對話組織（美國加日本、澳洲），但一直沒甚活動，反映印度還不願投入美國陣營，包括它與俄羅斯的關係，以及在與巴基斯坦的世仇中對美國支持巴基斯坦的不滿。

近年印度的經濟實力上升，人口超越中國，西方更稱現在是「印度年代」。印度的經濟增長率也趕超了中國，更令穆迪政府躊躇滿志。穆迪政府上台後也勵精圖治，全力推動發展，例如出口大增，今年應逾770億美元。印度政府目標在2030年出口達到兩萬億美元，包括商品與服務。印度的優勢在於服務，主要是因為西方國家，如英美把專業服務外包給印度，今後還可強勁增加。

印度的出口優勢便不同於中國，不以商品取勝，而是借助英國留下的英語文化與體制，作為英美服務業外包中心。正因如此，印度的服務業、人才與體制與英美關係密切，也因英國殖民因素，在西方移民數目龐大，也較易同化，如英國現任首相和眾多政客高官均屬印裔。

印度與英美西方關係特殊，若不是它要成為大國，不願依附英美，早會與西方結合，對抗中俄。猶幸印度也有強烈的反殖民主義勢力，沒有如日本脫亞入歐。

對中國乃至全球南方，不能讓印度投靠西方。G20、上海合作組織、金磚國家組織等正是把印度吸納的架構，防止西方拉攏。因此，即使現屆印度政府與其他國家合作不佳，仍要爭取它，以國際大勢和印度可能的獲利來誘使它留在全球南方。