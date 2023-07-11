北約本周舉行峰會，烏克蘭問題自然成為主要話題之一，但也僅止於吹水而已，不管基輔當局如何磨破嘴皮，北約短期內都不可能或者說不願意接納烏克蘭。美國總統拜登是這樣說的，烏克蘭還沒準備好加入北約，北約成員國對是否接納烏克蘭也存在不一致意見。北約秘書長斯托爾滕貝格則繼續採取拖字訣，聲稱烏克蘭將於未來加入北約。「未來」是甚麼時候？只有天曉得。

說穿了，不是烏克蘭還沒準備好加入北約，而是北約根本不敢接納烏克蘭。原因很簡單，一旦烏克蘭加入北約，意味所有成員國將立即陷入戰爭，與俄羅斯直接衝突，隨時演變成世界大戰甚至核大戰，美國尚且沒有這個膽量，何況是其他國家。難為烏克蘭總統澤連斯基還在發夢，看不清美國和北約一直在敷衍自己。

澤氏日前訪問保加利亞，當保加利亞總統拉德夫呼籲和平解決問題，重申反對向烏提供武器，戲子竟老羞成怒，在媒體面前公開譴責對方，這豈止是外交失禮，簡直是狂妄自大，可見他不僅飄了，而且瘋了。較早前他甚至曾警告美國，如果停止援烏，美國將失去北約，失去國際影響力，失去世界領導地位。你說此人到底有多囂張！

戲子以為全世界都虧欠烏克蘭，都必須為烏克蘭而戰，其實除了美國，絕大多數國家對這場沒完沒了的戰爭早就厭倦了。美國虛偽之處在於一方面拒絕烏克蘭加入北約，另一方面繼續拱火澆油。五角大樓推出新一輪價值8億美元的對烏軍事援助，而且首次提供集束彈。集束彈殺傷力大，往往禍及無辜平民，全球已有123個國家簽字禁用，而美國竟冒天下之大不韙，真可謂狗急跳牆。這次連盟友也不敢盲撐，英國更公開唱反調，罕有地發表聲明反對使用集束彈。美媒也不得不承認，此舉似乎會讓美國失去「道德制高點」。

其實美國從來都是為達目的不擇手段，哪有甚麼道德制高點。拜登形容提供集束彈是一個艱難的決定，恰恰反映老美虛偽，也說明其軍火庫已經見底，這場戰爭還能打多久？實際上，烏克蘭大反攻損失慘重，元氣大傷，即使有集束彈也不可能扭轉戰局，只會令戰爭進一步失控，令更多平民百姓遭殃。須知俄羅斯也擁有數量龐大的集束彈，一直隱忍不用，如果烏軍率先使用，俄軍必然加倍奉還。