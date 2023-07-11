美國財長耶倫完成訪華行程，臨行前在北京舉行記者會，表示與中方多位官員會談約10小時，過程「直接、實質、具成效」；儘管美中挑戰不會在一夕間解決，但「世界夠大，足以讓兩國共同繁榮」。尤其她獲中方高官接見時，又是哈腰點頭，又是陪笑握手，氣氛明顯友好。

看這位白髮嬸嬸笑得這麼燦爛，不難估計，她此行目的已達。此行目的是甚麼，美國官方說法是建立和深化與中方新一屆經濟團隊的關係，減少誤解風險；實際上當然想中國購買美債，打救美國經濟，以及與中國建立有效溝通渠道，最理想當然是為更高層級官員訪華鋪路。

耶倫既為財長，推銷美債、要求中國停止拋售，必然是重要任務，只是不會宣之於口而已。自國會提高債務上限後，美國發行新一輪過萬億美元國債，當中最少有三至四成需尋求海外買家。中國目前是美國第二大債主，僅次於日本，而且經濟實力冠絕全球，必然是美國推銷美債的首選。

中國到頭來會增購多少美債，很快就會揭曉，但有聲音認為，既然中美關係愈來愈差，為何中國還要以德報怨，幫美國舉債？道理很簡單，這僅是一個談判手段和籌碼，現時美息高企，買債收息誠為不錯的投資；更重要是，中國可因應情況增持或拋售，若美國繼續講一套做一套，中國大舉拋售即可；有需要討價還價，亦可購入一些，沒有甚麼大不了。

現在中國對待美國的態度非常直接，既然美國也認知到雙方不可能脫鈎斷鏈，便實行經濟可談、軍事則免政策。中美軍方熱線至今仍沒有恢復開通，中國防長李尚福依然拒見美國防長奧斯汀，美國也無意撤銷對李尚福的制裁。但中美經貿關係密切，自是無必要一刀切回絕。