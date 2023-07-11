正當美國不理國際反對，堅持向烏克蘭提供極易傷及平民的集束彈，近日又有消息傳出台灣按美國要求研發生物武器。倘消息屬實，世界應怎麼看待這等跟人類對着幹的行為？

台灣國防部雖已否認，強調預防醫學研究所的任務以執行傳染性疾病之病原偵檢、防護及治療為主；同時研發偵檢生物武器之試劑，以強化生物武器防衞偵檢能力。惟觀乎聲明提及台灣已從反生物武器公約中除名，又令人難以安心。皆因美國與烏克蘭正正就是未簽署禁止生產、儲備、使用和轉移集束彈的國際公約，造就了野心家為所欲為的空間。蔡英文政府在美國人面前，連食安風險也不顧，進口「萊豬」，蔡政府說決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素，又有多可信？值得深思。

再說，老美去年6月，終於承認過去20年資助46個烏克蘭實驗室。究竟從事甚麼實驗非得嚴守秘密20年，如此不可告人？若不是俄羅斯去年對烏採取特別軍事行動，有人擔心烏國可能失守，與其陰謀被揭破，不如先行自爆，一來減低「20年來全球首爆」的震撼性，二來大有空間辯稱一直研究的只是「偵檢生物武器之試劑，以強化生物武器防衞偵檢能力」，慘遭佔領烏國者插贓嫁禍。類似的精人出口、笨人出手進行dirty job，北溪天然氣管道被炸前早已並不新鮮，只是盲舔美者懵盛盛。

有指老美供應烏克蘭的集束彈，庫存多年，狀態成疑，隨時是「濕水炮仗」不會爆。這便好笑了，老美是要把烏方前線軍人當傻仔耍嗎？白宮發言人普薩基去年3月表示，收到報告指控俄方使用真空彈和集束彈，她指一旦屬實可能視為戰爭罪行。誰會以為美國犯下的戰爭罪行很少呢！