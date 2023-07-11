日本政府在得到國際原子能機構的背書後，最快將於下個月排放核污水。港府聲言屆時會全面禁止進口福島縣周邊地區的水產品。這是典型的官僚思維，予人出事後才被動應對的感覺。

可悲的是，某傳統愛國工會在事件中也是消極做政治騷。該工會曾多次舉辦抗議活動，甚至發起網上聯署反對日本核污水入海。但工會多名頭面人物在早前的記者會上，被問到會否有進一步行動如罷食日本食物時，各人竟遲疑支吾以對。如此態度委實令人懷疑這些人心裏到底是否真心愛國。

其實，無論是港府還是建制派政團，都應該主動想更多辦法迫使日本改變排放核污水的決定。對內方面，香港每天大量進口日本食物，日本政府不負責任的行為導致港府要額外耗費監察和檢測。當局應該對進口的日本水產品全面徵收附加費。

其次，核污水釋出大量輻射物質，未必會對海洋和人類帶來即時性的破壞，但長期卻會對人體造成影響，包括改變基因組成。港府有必要在社會廣泛宣傳，呼籲市民尤其是孕婦慎食日本水產品，以免接觸輻射而引起遺傳變化並傳給下一代。

對外方面，日本政府處理核污水排海勢對日本漁業造成巨大的負面衝擊。而日本的國會議員又各自代表不同地區或行業，有着很大的選舉壓力。本港政黨應主動聯繫日本在野政黨和漁業團體，表達香港憂慮，通過他們向日本政府施壓。

本港受日本排放核污水影響的漁業團體和餐飲業，甚至還可以考慮向日本法庭提出訴訟。如日本當局仍堅持推行核污水排海，港府應和中央政府協商，起訴到國際法院，追究日本的國家責任。