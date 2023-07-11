台灣重啟服貿談判成為選舉攻防議題，海基會日前卻悄悄將馬政府時的「服貿十大真相」說帖下架，宣稱是由於點閱人數異常暴增，懷疑是遭受網絡攻擊，為了維持網站正常運作，所以才會先行下架。

實際上，所謂點閱次數增加，不過是從500多次躍升到5萬多次，以近日網絡對服貿討論的火熱程度，這樣的點閱次數其實相當合理。但5萬多次的點閱，就會讓海基會網頁無法負荷？就會產生認知作戰問題？民進黨敢說，也要有人敢信啊！

而為甚麼要把一個長年乏人問津的網頁迅速下架？理由很簡單，因為這份說帖中明確表示，馬政府當年在談服貿的時候，根本就沒打算開放大陸勞工來台就業，和民進黨過去抹黑指控的截然相反，為了掩蓋自己的謊言，民進黨當然要趕快遮羞，讓民眾無法察覺真相。

民進黨選舉最擅長先射箭再畫靶，配上聳動的說詞，藉以抹黑對手。例如當年賴清德就曾說開放三通會「木馬屠城」，謝長廷說兩岸自由流通會「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」（男的找不到工作，女的找不到老公，小孩要去黑龍江） 。這次服貿話題重起，民進黨與側翼又說大陸人會來搶工作，讓台灣人連外送員都搶不到！刻意煽動兩岸的仇恨。

好笑的是，民進黨宣稱大陸人來台會產生排擠效應，可同一時間，吳釗燮卻對菲律賓喊話，想要擴大輸入菲國勞工，考慮延長他們在台灣停留時間，甚至可能給予永久居留權！台灣現在外籍移工高達72.8萬人，還有8萬人逃逸失聯。如果民進黨都不擔心這些人對台灣勞工產生排擠效應，卻只憂心大陸人，是大陸人的工作能力超強？還是民進黨根本把他們當匪諜看待呢？