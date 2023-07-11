美國財長耶倫結束訪華行程，佢承認中美有明顯分歧，需要清晰和直接溝通。之不過，無論國際輿論以及中國官員，對於耶倫訪華是否能改善經貿關係均不抱期望。正如老朽一直強調，美方「不誠無物」，耶倫口講美方不尋求與中國經濟脫鈎，認為此舉對兩國來說都是災難性，會給世界帶來不穩定；美國期望看到一個開放、自由和公平的經濟，而不是迫使各國選邊站，要良性的經濟競爭，只有對雙方都有利的情況下才可持續。說得漂亮，而實情是這樣嗎？

美國就是講一套做一套。美國打壓中國嘅高科技戰爭，不僅以國安為理由，禁止對中國出口高端晶片生產設備，無所不用其極，除美國自己，還拉攏日本、荷蘭聯手限制半導體生產設備出口；喺如此背景下，中國決定對鎵、鍺兩種稀有金屬出口管制。

中國鎵產量佔全球逾95%，係鎵嘅最大出口國，之但係高純度精鎵嘅生產仍在美日，中國每年仍要進口精鎵。早喺去年8月，美國商務部就將「第四代半導體化物」氧化鎵（GAO），列入對華出口管制清單。所以話，中國管制呢兩種稀有金屬出口，亦不過係要打破美國和西方操控下嘅不合理國際價格和市場體系，你哋做初一，中國做十五而已。為何中國一旦反制，老美就「堅決反對」？這是「開放、自由和公平」的良性經濟競爭嗎？難道老美講出嚟唔覺尷尬，尷尬嘅就係人哋？

呢，連最易達成共識嘅「氣候變化」，美國都要搵中國老襯！美國要求中國加入由佢主導嘅綠色氣候基金，中國加入本應冇問題，但美方就要中國以發達國家加入，繳費方面採以高標準，而受惠則係低標準。喂！你當中國仲係處於「烏啄啄，任人將」嘅年代？不誠無物，雨後見彩虹都唔會有鳳來儀！