娛圈單打：特工做足三十年　搏盡老命打不死

荷里活巨星湯告魯斯新作《職業特工隊：死亡清算上集》，在香港甫開畫即取得好成績，兩日票房過千萬元，肯定稱霸今個暑期檔。來到系列第7集，61歲的靚佬湯繼續賣命，上天下海，飛天遁地，全部親身上陣，對比本港某些廿零歲的當紅炸子雞，郁啲拗柴，郁啲頭暈，真箇不可同日而語。

《職業特工隊》第一集於1996年上映，一拍竟然接近30年，靚佬湯由30歲出頭的小鮮肉，演到現在的有型老坑，都可謂一項紀錄。而他出名毫不錫身，製作方更強調靚佬湯拒用CG全部堅拍，為此片瘋狂跳降傘500次及飛車1.3萬次，甚至玩命親身挑戰極限運動高速飛行特技（Speed-flying）。為此更不惜事先學習兩年，全為了片中一幕，敬業精神絕對令全世界嘆服。

今次劇情繼續驚險豐富，並到多個歐洲大城市取景，令人目不暇給。片中涉及現時最熱話題——人工智能，若人工智能有了自己的意志，人類無法控制，對世界肯定是一場災難。

講番靚佬湯這位不死特工，繼續一人揪贏全世界。此角不僅身手非凡、足智多謀，而且鐵漢柔情，對隊友、對女人全部有情有義，堪稱完美，亦某程度反映，靚佬湯自戀過人。

儘管此片不可能不用CG，但很多場面都是真人上陣，靚佬湯之所以有這份堅持，除了「力不到不為財」這個道理，亦同其科學教信仰有關。該宗教宣揚人是不朽的精神個體，鼓吹不需服藥就能自愈百病，外界甚至視之為邪教。靚佬湯作為最虔誠和最具影響力的教徒，對此自是深信不疑。